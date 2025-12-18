賴清德民調下滑 綠營恐重推蔡英文參選2028？ 他評：應「避得更乾淨」

前民進黨立委沈富雄 17 日出席網路節目，並針對「賴清德民調下滑，民進黨 2026 遭遇失敗後是否推派蔡英文參選 2028 ］等提問進行回應，認為蔡英為現階段應更加低調，「避得更乾淨」。 圖：取自沈富雄臉書（資料照）。

[Newtalk新聞] 自從大罷免宣告失敗後，針對總統賴清德的不滿意度就一直維持在 5 成以上，許多綠營支持者也對 2026 地方縣市長選舉抱持著悲觀的態度。與此同時，低調運作「準智庫級」公共政策讀書會並重新啟動「想想論壇」的前總統蔡英文也重新吸引了部分支持的目光。針對賴清德民調低迷，民進黨可能重推蔡英文參選 2028 的話題，前民進黨立委沈富雄出席網路節目時發表自己的分析，認為蔡英文現在應該「避得更乾淨」。

近期有消息稱，蔡英文已經透過其位於健保署內的辦公室，低調運作公共政策讀書會長達數月的時間，並多次邀請學界專家、前內閣官員共同研討重大施政議題，並針對過去的執政路線進行檢討。造成蔡英文再次涉入政壇事務的原因，外界認為可能與大罷免後政壇內部的激烈衝突局勢有關。

前總統蔡英文近日發文討論綠能轉型問題，前立委邱毅發文稱，蔡英文此舉其實是「逼宮賴清德」。 圖：外交部/提供

針對蔡英文的低調活動，沈富雄 17 日出席網路節目「下班瀚你聊」時，回應主持人的提問，認為即使蔡英文開始採取行動，也很難救援賴清德當前面臨的政治局面，「反而可能更攪局」。沈富雄表示，蔡英文卸任後，不應該再干涉政壇事務，「卸任就卸任了，我非常不同意蔡英文去惹這些事情」。

沈富雄以前美國總統歐巴馬與卡特為例，強調「不在其位、不謀其政」、「即使蔡英文有偉大的東山再起計畫，也不應該在執政黨正亂的時候急著做這些事情，這時候安靜最好」。沈富雄也坦承，他不清楚蔡英文近期突然採取行動的動機。

面對主持人黃暐瀚「賴清德民調下滑、 2026 遭遇失敗，民進黨是否重新推派蔡英文參選 2028 」的提問，沈富雄回應指出，賴清德先前就曾在黨內總統初選中挑戰過蔡英文，「兩人自那時起就有疙瘩、摩擦」。沈富雄強調，正因為兩人有疙瘩，蔡英文這時候就應該要「避得更乾淨」，避免再次涉及相關事務。

