賴清德民調下滑「綠營2028推派其他人」？張景森指「民進黨不應挑戰賴總統」：要支持、幫助連任！直言：當初反對賴清德挑戰蔡英文、現在也反對有人挑戰賴

自大罷免宣告失敗，總統賴清德的不滿意度便維持在 5 成以上，許多綠營支持者也對 2026 地方縣市長選舉抱持悲觀態度，更有聲音傳出，民進黨2028總統大選要推派其他人參戰，重推前總統蔡英文參選的討論度高。對此，前行政院政委張景森今（19日）於電台節目《新聞放鞭炮》直言，「民進黨不應該挑戰賴清德」。他指出，以前蔡英文擔任總統時，他就反對賴清德去挑戰蔡英文，「現在賴清德當總統，我也反對有其他人去挑戰他」。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰日前表態對《財劃法》「副署、不執行」的說法，引起黨內反彈，包含駐歐盟兼駐比利時代表處代表謝志偉以「結婚、不行房」來形容、海洋委員會主任委員管碧玲也轉述其先生、前國大代表許陽明的見解。對此，張景森表示，「這樣表達意見，我是贊成的，本來在執政團隊裡面就應該大鳴大放，不能因為對方是長官，就不敢講意見」。

張景森表示，對內要大鳴大放，「但對外就要一致，以全體意見對外，不要分裂」。他指出，如今產生執政團隊意見不合的現象，「我覺得執政當局要檢討一下，是不是內部溝通流程有問題、運作機制不順暢？」張景森點出，政府閣員都是各方菁英，他們的意見都應該充分被討論，內不要取得共識，才做出對外決定，大家才能統一立場。

節目主持人周玉蔻也藉機點出，近期許多輿論直指，現在執政局勢是蔡英文在整頓人馬，準備2028出來選。對此，張景森直呼，「這不可能啦！我也不會贊成」。他說明，賴清德在蔡英文總統任內，曾在民進黨初選內部去挑戰其總統連任，「當時我就不贊成，我站在民進黨立場來看，假設現任總統被黨內人士挑戰成功，代表總統做得不好」。

張景森直言，「總統做得不好，怎麼會得到執政黨很好、可以繼續支持的結論？」他表示，當時他不贊成賴清德挑戰蔡英文，「現在我的邏輯一致，我也不認同黨內有人去挑戰賴清德」。

張景森說，「我們應該扶持、幫助賴清德連任，因為他不是代表他個人在參戰，他是代表『民進黨執政』」。他直言，「我們不可能否定賴清德執政，但是肯定民進黨執政」。

（圖片來源：三立新聞、新聞放鞭炮）

更多放言報導

黃國昌赴大學演講自吹「起碼可以當個部長」...張景森批「自我膨脹」＋「對公共責任輕忽」：證明文化素養低落！喊話學生「以他為殷鑒」

卓榮泰宣布「不副署」《財劃法》！張景森：給卓院長100個讚！「訴諸國民主權」有理有據、合憲合法！