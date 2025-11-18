賴清德民調出爐！郭正亮見這一點：很意外

▲總統賴清德。（圖／劉祐龍攝影）

[NOWnews今日新聞] 根據國民黨立委牛煦庭14日公布總統賴清德國政表現民調顯示，滿意的民眾有 34％、不滿意的有48％；針對政府打擊詐騙的表現，滿意的民眾有31％、不滿意的有60％。對此，前立委郭正亮直言，他很意外賴清德的民調竟然還這麼高。

郭正亮在政論節目《鄭亦真辣晚報》中直言，賴清德的民調竟然還這麼高，讓他很意外，明明台灣詐騙已經離譜到極點，打詐的滿意度還有接近30％，「你就知道民進黨的選民多鐵。」

該民調也針對綠委沈伯洋進行調查，有聽過沈伯洋的民眾中，僅29％民眾表示滿意，47％不滿意；對此，台北市議員張斯綱在《國民大會》節目中分析，沈伯洋的滿意度基本上連民進黨的基本盤都沒有。

張斯綱指出，賴清德的民調，大致介於34%至35%，高一點就是40%，這就是民進黨的基本盤，而沈伯洋這段快2年的時間中，雖然透過不斷造勢，知名度夠高，但滿意度卻偏低，僅有29%的民眾，所以連民進黨自己人都看不下去 ，都不知這位民進黨立委在做什麼，今年一整年搞大罷免，搞得民進黨粉身碎骨，如今到谷底還沒爬起來。

該民調是由牛煦庭出資，調查時間從114年10月31日至11月10日，訪問對象為20歲以上台灣民眾，共有1074份有效樣本，於 95％信心水準下，抽樣誤差為 ±3.0 個 百分點以內。

