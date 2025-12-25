賴清德民調卡在4成動彈不得？沈政男分析綠基本盤：近2年朝野鬥爭白費工夫

​《震傳媒》日前公布的最新民調顯示，在施政滿意度調查部分，有43.4%滿意總統賴清德施政、47.4%不滿意，與上次調查相比，滿意度下降0.7%，不滿意度增加4.1%。對此，精神科醫師沈政男在臉書發文表示，賴清德的滿意度回到了今年上半年程度，但無法回升到去年蜜月期程度，大約就是4成左右，民進黨基本盤完全沒變，將近2年朝野鬥爭只是白費工夫。

沈政男表示，根據本月最新民調，《台灣民意基金會》的數據是民進黨支持度增加7%，《震傳媒》上個月也有類似狀況，但本月就稍降了。《台灣民意基金會》也說，本月賴清德滿意度快速上升，其實就因為民進黨支持度增加了7％，而同樣地，在《震傳媒》民調也是微降。

沈政男接著表示，賴清德的滿意度就是這樣，大罷免效應散去，就回到了今年上半年程度，但也沒辦法回升到去年蜜月期程度，目前大約就是4成左右。《震傳媒》與《美麗島電子報》上個月的數據也大約如此。賴清德的滿意度跟政黨支持度是連動的。因此主要決定因素是政黨版圖，而目前的政黨版圖跟2024年他當選總統時，不是差不多，而是完全一樣，也就是藍白加起來大約等於或稍微贏過綠營。每個月有起有落，但一年多來的趨勢並無明顯改變。因此，民進黨基本盤完全沒變，將近2年朝野鬥爭只是白費工夫。

沈政男更指出，這代表中間選民的意見才是關鍵。無特定政黨偏好者對賴清德的滿意度如何？注意了，《震傳媒》民調顯示，滿意度將近3成，而不滿意達4成7。至於《美麗島電子報》民調，數據更慘，中間選民的不滿意度超過6成。這意味2028選舉，前立委林濁水稱賴清德連任的可能性大，問題是這只是直覺式的推測，如果用民調數據來看，還在未定之天。因為藍白結合起來，一加一到底會等於多少，沒人知道。

沈政男點出，以選票的基本盤來說，不是政黨支持度，而是連中間選民也計算進去的數據，藍白加起來還是明顯大於綠營，證據就是大罷免的投票結果。問題是在總統選舉，藍白的優勢就會縮減，理由就是林濁水所說的主權問題，也就是統獨立場，但幅度多少就不知道了。

​上述民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,077人（加權前家戶536份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

