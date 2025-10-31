賴清德民調回升做對了什麼？單厚之：國難加國慶沖淡政治對立

《美麗島電子報》日前公布10月國政民調，總統賴清德信任度較上月提升4.2%，達41.7%。對此，媒體人單厚之分析指出，賴清德民調回升並非因政績亮眼，而是受到「國慶與國難」沖淡政治對立氛圍，但其兩岸與國防路線仍明顯脫離台灣主流民意。

總統賴清德。（圖／民進黨）

根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德10月信任度為41.7%，較上月提升4.2個百分點，不信任度則為47.5%，下降4.8個百分點。執政滿意度為40.1%，不滿意度則達53.3%。單厚之於《美麗島電子報》發表評論指出，賴清德民調回升有兩大關鍵因素。

廣告 廣告

單厚之分析表示，首先，國慶本身就是歡樂氛圍，朝野對抗減少，加上放假日增加帶來小確幸，自然降低民眾對執政者的負面觀感。其次，馬太鞍堰塞湖災情中，雖然中央與地方政府救災表現不佳，但「鏟子超人」的善心義舉溫暖全台，共救國難的氛圍從9月底延續至國慶後，沖淡了政治對立，提升各族群對賴清德的好感。

賴清德國慶演說。（圖／內政部）

單厚之進一步指出，雖然賴清德的不信任度已降至5成以下，但不滿意度仍超過5成，11月的民調變化才是確定趨勢的關鍵。他特別提到，賴清德上任以來，民進黨政府持續操作抗中保台，但民調顯示「認同犧牲生命保台的比例」卻創下近年新低，僅40.8%，不認同則創下53.2%的新高。

更值得注意的是，高達58.3%的民眾認為應恢復兩岸交流以維護台灣安全、避免戰爭，僅28.2%認為能以武器和國防維護台灣安全。單厚之認為，賴清德目前在兩岸、國防路線上明顯脫離台灣主流民意，卻未見改變跡象，「兩個不符、不顧台灣主流民意的黨主席，必然讓台灣未來的政治充滿更多不確定的變數和衝突因子。」

美麗島電子報本次調查時間為2025年10月20日至10月22日，由戴立安設計問卷與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI），針對設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾進行調查，並採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。本次調查成功完訪1077人（住宅電話700人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定方面，對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。

延伸閱讀

陸配檢舉華碩CEO台獨被除籍 婚姻存續仍可長期居留

陸委會驚爆：中共邀台灣年輕人「姻緣配對」做心靈融合統戰

台網友湧國台辦臉書 發言人稱「收到許多祝福」：民進黨如臨大敵