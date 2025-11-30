賴清德民調回升！再現黃金交叉 蔡正元見1跡象斷言「戰敗前症候群」

《震傳媒》最新民調顯示，總統賴清德施政滿意度、信任度雙雙上漲，不僅是10月份後的首次黃金交叉，更是近5個月以來，滿意度和信任度首次超車。國民黨前立委蔡正元以烏克蘭、日本為前例指出，賴清德民調回升，其實只是「戰敗前症候群」影響。

蔡正元透過臉書發文指出，烏克蘭在2025年「確定戰敗」前，由於國內政治人物表現出勇於抗俄的形象，讓民調因此節節高升，日本也因為首相高市早苗對中態度強硬，對民調的飆高產生直接影響。

廣告 廣告

「台灣也有這個現象」，蔡正元表示，台灣也有一樣的情況，當賴清德對中國越硬來，民調支持度也明顯走高，讓國民黨的支持度跟著走低，蔡正元感嘆「有這種烏克蘭戰敗前症候群的地方，似乎不少」。

《震傳媒》27日公布民調結果，賴清德施政滿意度從40.7%上升至44.1%、增加3.4個百分點，信任度也增加4.4個百分點，來到48.2%；反觀不滿意度則是從48.1%下滑至43.3%，不信任度則是減少4.5個百分點至39.9%。

該民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

