賴清德民調回升 洪健益揭關鍵藍陷一中困境

總統賴清德。（總統府提供）

《震傳媒》27日公布最新民調顯示，國民黨支持度連續兩個月下滑至22.3%，民進黨支持度自9月起回升，本月較上月增加6.4%。另外，總統賴清德的施政滿意度與信任度在趨勢上均出現「黃金交叉」，呈現明顯上揚。對此，民進黨台北市議員洪健表示，國民黨最大的困境在於「到底一中是哪個一中？」賴清德民調上升並不令人意外。





根據民調內容，賴清德施政滿意度方面，44.1%受訪者表示滿意、43.3%表示不滿意；趨勢追蹤顯示，滿意度上升3.4個百分點、不滿意度下降4.8個百分點，雙方差距再度縮小。信任度部分，48.2%表示信任、39.9%表示不信任；趨勢上信任與不信任在10月接近交叉，本月交叉更加明顯，信任度上升4.4個百分點、不信任度下降4.5個百分點，走勢與滿意度變化相近。

洪健益在政論節目《新聞面對面》中指出，近期議題確實會影響民調高低。他提到，國民黨中常委何鷹鷺日前因身穿印有毛澤東頭像的服飾拍攝抖音、談論促統言論，遭黨考紀會停權；不過何鷹鷺仍於26日下午出席中常會，會後痛批黨主席鄭麗文曾喊出「我們是中國人」，卻未說清楚指的是中華民國或中華人民共和國，「這是誘導我喊統一！」並在離去前怒喊退黨，「我不幹了，我宣布退黨，國民黨我不想玩了！」





洪健益直言，這起事件點出了更大的政治引信，但民調尚未充分反映台灣年輕世代「天然獨」的傾向，因為年輕人多半不接電話。他認為，何鷹鷺喊退黨可能是在「試水溫」，用以測試鄭麗文的處理方式與態度。





洪健益也質疑，何鷹鷺在中常會上揭露黨內諸多問題後隨即退出，「我不認為一個外配對台灣政治的sense會這麼高，我保留一點懷疑，背後絕對有高人指點。」他進一步指出，何鷹鷺追問「中國人到底是中華民國還是中華人民共和國的人」，等同直接衝擊國民黨內一中論述，也讓國民黨副主席蕭旭岑等人陷入尷尬，「所以整個禮拜看下來，賴清德民調往上漲，我覺得很正常。」





洪健益強調，「到底一中是哪個一中？」牽涉黨中央後續態度：是要挽留何鷹鷺，還是順勢切割？若切割，又要如何面對何鷹鷺背後的政治力量？他認為，這將成為困住國民黨、甚至持續發酵的更大引信。