賴清德民調回升 蔡正元點出「真正關鍵」：這比較實際

《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，其中在總統賴清德信任度方面，出現「黃金交叉」狀況，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，國民黨前立委蔡正元認為，這些民意調查時常起起伏伏，真正的關鍵在於，藍白兩黨要如何做充足準備，把賴清德拉下台，「這比較實際」。

根據《美麗島電子報》今天公布的1月國政民調顯示，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。

廣告 廣告

而在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。

蔡正元今天在政論節目《中天辣晚報》表示，這些民意調查「沒什麼重要」、時常起起伏伏，真正的關鍵在於，藍白兩黨要如何做充足準備，把賴清德拉下台，「這比較實際」。他指出，賴清德的信任度高低起伏、變來變去，關鍵在於民進黨支持者怎麼看賴，先前賴信任度下跌，是因大罷免失敗，民進黨支持者在情緒上將責任歸於賴，同時，藍營支持者對賴的不滿意度也飆高，現在賴的民調回升，則是因支持者逐漸歸隊。

【看原文連結】