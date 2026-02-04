賴清德民調大反彈關鍵曝光！吳子嘉預言未來「不要小看」

政治中心／林昀萱報導

總統賴清德信任度出現黃金交叉。（圖／取自總統府）

美麗島電子報2日公布最新民調，其中，總統賴清德的信任度出現黃金交叉，信任度上揚4.3%來到46.9%，不信任則下滑5%來到43.3%。董事長吳子嘉也點出關鍵原因，預言未來賴清德民調有機會持續上漲高呼「不要小看」。

美麗島電子報2026年1月國政民調指出，民眾本月對賴總統信任度而言，有46.9%信任（其中21.9%很信任、25.0%還算信任）而比上月增加4.3個百分點，43.3%不信任（其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任）比上月減少5.0個百分點，未明確回答有9.7%。賴總統滿意度部分，46.0%表示滿意（其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意）而比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意（其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意）則比上月減少4.2個百分點，未明確回答有6.0%。

吳子嘉分析，賴清德聲勢回穩，信任度與施政滿意度雙雙走揚，最大關鍵在於台美關稅談判結果出爐及獲得美國支持，直言不可小看這股民調的反彈力道，並斷言未來賴清德滿意度可能持續上升。

這項民調由戴立安問卷設計與分析（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。調查範圍為全國22個縣市，調查對象為設籍在全國年滿20歲的民眾。調查時間1月26日至1月28日（2月因春節連續假期暫停國政民調），由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機。成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

