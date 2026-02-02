即時中心／黃于庭、高睿鴻報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰上任至今，施政表現持續受到國人監督。《美麗島電子報》今（2）日公布最新民調，顯示賴清德信任度達到46.9%，較上個月提升4.3%，不信任則減少5.0%至43.3%；至於卓榮泰施政滿意度，也有43.2%滿意、42.3%不滿意，均為去（2025）年大罷免低谷以來首度出現「黃金交叉」。針對該結果，民進黨台北市中山大同區議員擬參選人林子揚點出2大關鍵，並強調誰是真正為了國家好，相信大家都看在眼裡。

根據《美麗島電子報》民調結果，有46.9%民眾信任賴清德（21.9%很信任、25.0%還算信任），比上月增加4.3個百分點，不信任則為43.3%（其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任），較上月減少5.0個百分點，另有9.7%未明確回答，該結果大致回復至去年大罷免投票前1個月的信任評價。

而卓榮泰整體施政表現部分，有43.2%民眾表示滿意（15.3%很滿意、27.9%還算滿意），比上月增加5.1個百分點，不滿意則為42.3%（其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意），比上月減少2.0個百分點，至於14.6%未明確回答，該結果與去年4月的滿意度評價幾乎相同。

針對上述民調結果，林子揚認為有2大關鍵，首先是經貿紅利的定心丸，台美關稅談判取得優於主要競爭國的實質進展，成功化解產業界對於全球供應鏈變局的焦慮，也被視為執政團隊在國際經貿賽局中的重大勝利，將經貿紅利直接轉化為民眾的「信任感」。

此外，在野黨1年多來，憑藉人數優勢強行通過各項爭議和自肥的法案，卻對民生法案不聞不問，林子揚直指，特別是貪污助理費除罪化，以及針對國防預算的杯葛，引發中間選民對國家安全受阻的疑慮，以及對政治人物應有的清廉印象有所質疑。民眾對在野黨的不滿，進而轉化為對執政者的支持，促成民調數據黃金交叉。

林子揚也表示，民眾的眼睛是雪亮的，誰是真正在為了國家好，誰又是整天只會扯後腿，拖垮國家穩定向前的種種作為，相信大家都看在眼裡。

原文出處：快新聞／賴清德民調大漲「黃金交叉」！綠營政壇新星揭2關鍵：民眾眼睛雪亮

