賴清德民調奇蹟式回升？郭正亮曝2大原因：國民黨自己把分數送掉

​《美麗島電子報》今（2）日公布最新「1月國政民調」，總統賴清德的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，前立委郭正亮在節目《大新聞大爆卦》指出，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、關稅稅率下調的順風車；相較之下，國民黨明明可以在這議題上發揮，卻白白錯失機會，不會利用當前情勢來為自己加分。

​根據《美麗島電子報》今天公布的1月國政民調顯示，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。

而在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，較上月大幅增加5.4個百分點；不滿意者則為48%，較上月減少4.2個百分點。整體來看，賴清德的施政滿意度已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。

對此，郭正亮表示，藍白陣營近期給外界的整體觀感，是宣傳策略「沒有主調」。以民進黨為例，綠營的基調相當明確，核心訴求始終圍繞在「抗中保台」與「台美關稅談判大成功」，其他議題幾乎一概不談。反觀國民黨，最大的問題在於不知道「誰是對外發言的主角」，也未能善用當前國際社會瀰漫的反美、反川普氛圍替自己加分，更不敢為兩岸交流正面辯護，在這樣的情況下，國民黨自然難以在輿論戰中取得分數。

郭正亮直言，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、美國關稅稅率下調5%的順風車；相較之下，國民黨雖然主打「談判談得非常糟」，卻給人一種並未全力投入主張的印象，後續文宣甚至不再著墨經濟議題。他直呼，「投資美國16兆」本來是可以替國民黨加分的重要議題，結果卻完全沒有發揮效果，這也凸顯國民黨在宣傳操作上，究竟有多麼不擅長。

上述民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。​



