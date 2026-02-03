賴清德民調將「全面黃金交叉」 吳子嘉曝1關鍵：可能進一步走高

《美麗島電子報》最新民調顯示，總統賴清德信任度46.9%、不信任度43.3%。（圖／翻攝自賴清德臉書）





《美麗島電子報》最新民調顯示，總統賴清德信任度46.9%、不信任度43.3%；執政滿意度46.0%、不滿意度48.0%，即將呈現「全面黃金交叉」。對此趨勢，網紅胡采蘋分析，這就是台美關稅協議的結，並預言台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，「民調將會全面黃金交叉，繼續上升。」並示警若立法院阻擋台美關稅協議，民調一定會「鑽石交叉」。

《美麗島電子報》2026年1月國政民調結果顯示，總統賴清德信任度46.9%、不信任度43.3%；執政滿意度46.0%、不滿意度48.0%；行政院長卓榮泰施政滿意度43.2%、不滿意度42.3%；國內整體經濟現況好評38.4%、負評則有55.4%。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴清德民調的這波回升力道不容小覷，主要與美國關稅談判結果有關，再加上中美關係緊張，強化了賴清德的政治位置，若相關國際情勢持續朝有利方向發展，未來有可能進一步走高。

網紅胡采蘋也分析，這就是台美關稅協議的結果，台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升，並示警立法院若阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會「鑽石交叉」，差距暴增，並表示賴清德繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，就能安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮。

