賴清德民調崩盤？過半台北市民不滿施政表現 林濁水嘆：事態如此嚴重

《震傳媒》日前公布台北市民對賴清德施政滿意度的民調結果，超過半數的民眾對其施政表現感到不滿，前立委林濁水也忍不住發出感慨「事態如此嚴重」。 圖：總統府提供（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德就任至今將滿兩年，社會各界對其施政表現一直高度關注。近期，有媒體針對台北市民進行總統施政滿意度的調查，發現有 51.1% 民眾對其施政結果感到不滿，自認中間選民的受訪者中，也有超過五成民眾表示「不滿意」。針對該份民調結果，前民進黨立委林濁水忍不住透過臉書發表感慨，「難以理解，事態如此嚴重」。

《震傳媒》於 28 日公布台北市民針對賴總統執政滿意度的最新民調結果，其中有 39.7% 的民眾對賴清德施政感到滿意，不滿意賴清德執政的民眾則高達 51.1% 。令人感到意外的是，自認中間選民的受訪民眾中，有 53.1% 的比例對賴清德施政感到不滿。

該民調指出，台北市內僅剩「中山、大同區」、70 歲以上高齡長者及國中以下學歷等三個族群，對賴清德施政的滿意比例高於不滿意，認為賴清德的執政滿意度在台北市內已呈現「高度收縮」的趨勢。

針對該份民調，林濁水透過臉書發文，宣稱自己對這樣的結果感到十分意外。林濁水稱，傳統上帶著泛藍色彩的工總與商總都對此次台北關稅談判表示讚賞，「我原本預期總統聲望近期將出現『黃金交叉』，不料竟事與願違」。林濁水也感嘆，「難以理解，事態如此嚴重」。

