賴清德民調強勢翻轉！信任度、滿意度雙回升

▲根據《美麗島電子報》最新1月國政民調，總統賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，總統賴清德與行政院長卓榮泰的施政評價同步出現回升。其中，賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚，信任度更再度超越不信任，形成「黃金交叉」，是自去年7月以來首見；卓榮泰的施政滿意度睽違約8個月後，再度站上滿意高於不滿意的評價，顯示執政團隊民意壓力暫時獲得舒緩。

根據民調結果顯示，46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，其中28.6%「很不信任」、14.7%「有點不信任」，比上月下降5個百分點。信任度重新領先不信任，評價水準大致回到去年6月、大罷免投票前1個月的狀態。

在施政滿意度方面，賴清德獲得46%滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，單月上升5.4個百分點；不滿意者為48%，其中29.7%「很不滿意」、18.3%「有點不滿意」，較上月下降4.2個百分點。雖然滿意度仍略低於不滿意，但差距明顯縮小，被視為執政評價止跌回穩的重要訊號。

至於行政院長卓榮泰的施政滿意度，也同步出現回溫態勢，調查顯示，43.2%民眾滿意卓榮泰的施政表現，其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意，較上月增加5.1個百分點，不滿意度則為42.3%；值得關注的是，滿意度自去年5月以來首度超越不滿意，同樣出現「黃金交叉」，顯示內閣團隊的民意評價正逐步改善。

本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26日至28日，調查對象為設籍在範圍內、年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，全國22縣市共完成1,075份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0%。

