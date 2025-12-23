賴清德民調復活！主因曝光 他改2字網笑翻

▲台灣民意基金會最新民調顯示，總統賴清德聲望回溫。（圖／攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 台灣民意基金會今（23）日公布最新國政民調，結果發現，總統賴清德的聲望正明顯恢復中。和11月相比，總統職務表現贊同率上揚5.5個百分點，來到43.4％、不贊同率下降1.6個百分點，來到48.6％。對此，粉專「不演了新聞台」狠酸台灣民意基金會董事長游盈隆，應該增加游自己歸隊的主因。

針對最新民調，游盈隆分析，賴清德總統聲望顯著回溫有兩個重要背景，一個是經過四個月，大罷免風暴已漸平息，社會與人民的怨氣已漸消退；另一個是，行政與立法兩權衝突再起，綠營傳統支持者重新回流、歸隊，再次集結。

而游盈隆今日回應被提名任中選會主委一事，表示接受提名時心裡已經覺悟，這是苦差事跳火坑，不是爽缺更不是肥缺，基於當前時局困頓，社會苦悶、人心浮動，希望為台灣做點有意義的事，才接下重擔

對此，粉專「不演了新聞台」魔改新聞標題，認為不應該寫「這群人」歸隊，應該改成「我本人」，讓網友笑翻，紛紛留言表示，「笑了，還以為游先生很中立」、「先拍馬屁，才有官做」、「升官發財請走此道」、「台灣民意基金會的民調就像冷氣機的溫度，可以用搖控器調整的」、「太會配合演出了吧！」。

