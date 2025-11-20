賴清德民調持續低迷…徐嶔煌指「大罷免過後與民眾溝通有落差」…籲主要政策「需讓人民有感」：可以向高市早苗學習論述「找出讓支持者歡呼的亮點」

台灣民意基金會18日發布11月最新全國性民調，針對總統賴清德的「總統聲望」，調查結果顯示有38%的民眾贊同賴清德處理國家大事的方式、50%不贊同；「國政表現」滿意 34％、不滿意48％。對此，政經評論家徐嶔煌今（20日）於電台節目《新聞放鞭炮》分析，賴清德施政滿意度下滑，有部分原因為大罷免過後，與民眾溝通仍有落差。

針對賴清德民調低迷，徐嶔煌認為，目前的情況是民進黨在大罷免過後，發現與民眾之間的溝通有落差、有問題，「就像父子騎驢＋180度大轉彎」。他舉例，像是行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧遭指派為台肥法人董事代表，「任命就任命了，那時候還有一堆人出面幫忙辯解，結果最後又把任命收回，那些幫忙說話的人瞬間變豬頭」。

徐嶔煌質疑，「如果一直這樣搞，以後還有誰要幫你說話？」徐嶔煌直言，現在的賴政府，對比前總統蔡英文政府、前總統李登輝政府，給他的「落差」在於，以前的部會首長要宣布政策以前，都會找媒體人了解民意、去推測政策宣布後會引發什麼樣的效果，「而不是先拋出去之後，就當作什麼事都與我無關」。

同時，徐嶔煌也提到，日本新任首相高市早苗民調持續上升，並在年輕人之間的社群媒體「爆紅」，原因在於「有將政策講清楚」且「讓人民有感」。他以「普發1萬現金」為例，現在人民對這1萬元無感，但若是換個方式、換個論述，告訴民眾，「我讓國家的財政年年有盈餘，有盈餘就會發出現金、人人共享」。

徐嶔煌表示，用這種論述才能證明「我執政的很好」，而不是跟民眾論述違憲、有問題。徐嶔煌說，政策很重要的一點就是要讓民眾知道方向是什麼，並「找出讓支持者歡呼的亮點」，就像高市早苗一樣，她很清楚地告知日本民眾，要投資哪裡、哪些項目是國家要投錢進去的。

