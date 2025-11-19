賴清德民調緩慢回升！謝寒冰解答「下一個難關」 曝他執政最大問題

台灣民意基金會18日最新民調顯示，總統賴清德的社會支持度到37.9%，相較8月的33.3%只上升了4.6個百分點，遲遲沒能跨過40%大關，民怨則是從8月的54.4%到11月的50.2%，何時能脫離執政困境受到關注；媒體人謝寒冰指出，雖然賴清德的支持度有緩慢回升，但要想回到「滿意度高於民怨」的狀態，還有一大段距離。

謝寒冰在《新聞大白話》節目中指出，賴清德的支持度民調以長期趨勢來看，有再回升的跡象，主要是因為近期沒有大新聞，加上國民黨內部因為黨主席選舉等因素影響。

而謝寒冰也進一步表示，雖然贊同賴清德的人開始增加、反對者也持續下降，但賴清德要想回到「支持大於民怨」的狀態，恐怕還有很大一段差距。

至於民進黨立委沈伯洋遭中國通緝、揚言全球抓捕，賴清德不斷點名立法院長韓國瑜一事，謝寒冰回憶，賴清德在當初「韓流」正紅時，就曾將韓國瑜形容是「百年難得一件的政治奇才」，顯見如今的賴清德仍將韓國瑜視為對手，甚至有害怕的情緒在。謝寒冰不以為然表示，賴清德的應變能力有待加強，畢竟如果真的怕韓國瑜，不要理他就好；謝寒冰直言，賴清德除了每天鬥雞之外，已經不知道能幹嘛，喊話賴清德「做個領導人，要有基本領導人的樣子」。

