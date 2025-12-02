賴清德民調連5月不滿意破半 他預言2026恐怖結局：民進黨包起來

《美麗島電子報》1日公布11月國政民調，賴清德總統執政滿意度為40.9%，較上月增加0.8個百分點，不滿意度則為53.3%，與上月持平，已連續5個月不滿意度超過半數。《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日表示，「大概2026選戰，大部分民進黨議員會不歡迎賴清德來站台」。

《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（圖／中天新聞）

該份民調顯示，本月信任賴總統者為42.3%，較上月微增0.6個百分點，不信任者為48.1%，同樣增加0.6個百分點，另有9.6%未明確表態。民調分析指出，信任與不信任仍呈分歧狀態，顯示民眾對賴總統執政評價仍在拉鋸中。

吳子嘉1日在網路政論節目《董事長開講》中直言，賴清德近期「情況不是很好」，並提到外界曾傳出民調已出現「黃金交叉」，但從此次調查數字「滿意度40.9%、不滿意度53.3%」來看，顯然與黃金交叉說法相去甚遠。他進一步指出，賴總統滿意度「曾高到55.6%」，如今竟與民進黨整體滿意度39%相近，「差不多的話，大概2026選戰，大部分民進黨議員會不歡迎賴清德來站台。」

總統賴清德。（圖／中天新聞）

吳子嘉也援引近期高雄政壇動向，指出蘇貞昌公開替邱議瑩站台，正是因為賴總統輔選動能減弱。他稱，民進黨已放棄安排賴清德為蘇巧慧助選，「明年不會看到賴清德去蘇巧慧那邊助選。」吳子嘉強調，在這樣的民調氛圍下，「非倒不可、沒辦法助選。」

他更把時間拉回今年3月，形容賴總統當時民調「好的不得了」，卻轉向推動大罷免議題，「一攪豁掉到糞坑裡去、跌了近15個百分點、不可思議的數字」。他稱，賴總統最低不滿意度曾是25.3%，如今攀升至53.3%，「上揚了28個百分點」，拋出質疑「這總統怎麼幹的?」

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對賴總統執政表現的滿意度。（圖／美麗島電子報提供）

吳子嘉也針對即將到來的台美關稅政策提出示警。他指出，目前美國關稅尚未公布，但一旦上路，衝擊恐首當其衝，「失業率、倒閉潮會讓大家過不了年」，更直言「後面情況不會好。」他進一步預測，若民調持續維持現況，「明年2026民進黨就包起來」，顯示明年選戰的政治撼動可能更劇烈。

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

