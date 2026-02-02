賴清德民調重返上風！黃揚明一句狠酸藍營

▲總統賴清德的最新民調出爐，信任度重現「黃金交叉」。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德上任至今，即將邁入2年大關，施政表現備受外界高度關注，歷經去年全台大罷免重創後，民意一度大崩盤，不過根據《美麗島電子報》今（2）日公布最新1月國政民調，賴清德的「信任度」與「施政滿意度」雙雙走揚，信任度更再度超越不信任，形成「黃金交叉」。對此，媒體人黃揚明不禁調侃，恭喜國民黨即將讓賴清德連任成功。

根據民調結果顯示，46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，其中28.6%「很不信任」、14.7%「有點不信任」，比上月下降5個百分點。信任度重新領先不信任，評價水準大致回到去年6月、大罷免投票前1個月的狀態。



在施政滿意度方面，賴清德獲得46%滿意，其中16.9%「很滿意」、29.1%「還算滿意」，單月上升5.4個百分點；不滿意者為48%，其中29.7%「很不滿意」、18.3%「有點不滿意」，較上月下降4.2個百分點。雖然滿意度仍略低於不滿意，但差距明顯縮小，被視為執政評價止跌回穩的重要訊號。

對此，黃揚明今日上午也在臉書發文指出，賴清德信任度黃金交叉，創去年6月以來新高；施政滿意度雖然還沒超越不滿意度，但也是去年6月以來的新高。他直言，結論就是，「恭喜國民黨即將讓賴清德連任成功」。

本次民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並由畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26日至28日，調查對象為設籍在範圍內、年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，全國22縣市共完成1,075份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0%。

