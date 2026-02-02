賴清德民調黃金交叉！胡采蘋指「他們」知道誰是真正在為國家做事

賴清德總統。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 美麗島電子報2日發布1月最新國政民調，賴清德總統的信任度出現「黃金交叉」，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。而執政滿意度也快出現黃金交叉，回復到去年6月暨大罷免投票前一個月的信任評價。民調也顯示，有46.0%對賴總統整體執政表示滿意，比上月增加5.4個百分點，48.0%不滿意。對此，財經網紅胡采蘋表示：「如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉」。

胡采蘋在臉書發文寫道：「美麗島一月國政民調，賴清德總統信任度黃金交叉，信任46.9%、不信任43.3%，執政滿意度均勢，滿意46%、不滿意48%，很快黃金交叉，請加油。卓榮泰院長執政滿意度黃金交叉，滿意43.2%、不滿意42.3%。目前滿意度已經回到四月以後、六月之前，就是對等關稅第一波談判膠著的時期。上個月賴總統滿意度上升5.4%、卓院長滿意度上升5.1%、民進黨好感度上升5.6%。這就是台美關稅協議的結果，」。

胡采蘋指出：「工具機產業三萬多人，汽車零組件25萬人，鋼鐵業五萬人，隨便查三個最優惠地位產業就是30-40萬人，乘以一個家庭平均2.53人，大家可以自己算一下有多少票。百萬傳產員工一定會站出來捍衛自己的產業，台中、彰化佔一半，那些說要擋的人，你們千萬不要不出來擋欸，這就是數學，賴、卓、民進黨滿意度上升5%-6%，2300萬人乘以5%是 115萬人，乘以6%是 138萬人。你知道多出的這一百多萬人是誰嗎？你們真的覺得百萬傳產員工分不出來誰在為國家做事嗎。」

胡采蘋續指：「台美關稅協議如果順利生效，台灣經濟奮力向前，民調將會全面黃金交叉，繼續上升。如果立法院阻擋台美關稅協議，繼續封殺國防預算的話，民調一定會鑽石交叉，差距暴增，因為百萬傳產員工、20%中間選民都會知道誰是真正為了國家，這就是所羅門王的審判。只要為人民做事，盡心盡力，不問成敗，一定會得到支持。繼續認真做事，冷靜隱忍，以智慧處事，安撫民眾的情緒，化解不安與疑慮，所羅門王一定能分清楚誰是真正的母親。」

