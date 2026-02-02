總統賴清德。（圖／總統府Flickr）





美麗島電子報最新國政民調出爐，總統賴清德滿意度與信任度同步回升，部分指標更出現「黃金交叉」，引發政壇關注。媒體人黃暐瀚分析指出，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。

（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

黃暐瀚在臉書指出，賴總統即將黃金交叉？根據美麗島電子報「一月國政民調」重點：

1、賴總統滿意度 46% 不滿意度 48%，未來極可能將出現「黃金交叉」。

廣告 廣告

2、賴總統信任度 46.9% 不信任 43.3%，已經出現「黃金交叉」。

3、卓院長滿意度高於不滿意（43.2% > 42.3%），年底選前不太可能更換。

4、鄭麗君副院長的美台關稅談判結果，53%滿意，31.9%不滿意。

5、52.9%民眾支持賴總統去立院進行國情報告。

6、國民黨主席鄭麗文的不信任度 53.5% 遠遠高於 信任度 28.7%。

（圖／翻攝黃暐瀚臉書）

黃暐瀚分析，回顧去年八月時，賴總統的滿意度與信任度雙雙達到「低點」，理由無他，就是因為多數民眾「不支持大罷免」。半年過去，賴總統民調「奇蹟似」地回升，顯然這半年綠營可能「做對了什麼」？或說藍營可能「做錯了什麼」？

黃暐瀚指出，舉台美關稅為例，藍營中央與立院黨團連續幾波「猛攻」，把關稅結果罵得一無是處，喪權辱國。但民調卻是過半支持。

黃暐瀚說，結論就是，台灣大多數的民眾，根本「不分藍綠」，他支持或反對一件事情，不是因為哪個政黨為之。綠營支持大罷免，不挺罷免的人，自然遠離；現在藍營大罵台美關稅，肯定關稅的選民，一樣也會對藍營「看不懂」、「不喜歡」。

黃暐瀚強調，得民心者，得天下，反民意（多數民意）的政黨，終究會在選舉過程中失敗。

更多新聞推薦

● 賴清德民調「奇蹟似」回升 黃暐瀚：藍營關稅攻勢未獲多數認同