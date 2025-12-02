賴清德民調「連5個月不滿意過半」！吳子嘉預言2026恐怖結局

《美麗島電子報》1日公布最新「11月國政民調」，兩岸與執政評價再度成為焦點。民調顯示，本月民眾對賴清德總統的執政滿意度為40.9%，較上月略增0.8個百分點；不滿意度則達53.3%，與上月比例持平。（本報資料照片）

《美麗島電子報》1日公布最新「11月國政民調」，兩岸與執政評價再度成為焦點。民調顯示，本月民眾對賴清德總統的執政滿意度為40.9%，較上月略增0.8個百分點；不滿意度則達53.3%，與上月比例持平。值得注意的是，不滿賴總統執政的受訪者已連續5個月超過半數，且連續5個月不滿意度「超過半數」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日就表示，「大概2026選戰，大部分民進黨議員會不歡迎賴清德來站台」，引發討論。

從該份民調中可以看到，在信任度方面，本月表示信任賴總統者為42.3%，較上月微增0.6個百分點；不信任者則為48.1%，同樣增加0.6個百分點，尚有9.6%未明確表態。民調分析指出，信任與不信任仍呈分歧，顯示民眾對賴總統的執政評價仍在拉鋸。

而吳子嘉1日在網路政論節目《董事長開講》中直言，賴清德近期「情況不是很好」，並提到外界曾傳出民調已出現所謂「黃金交叉」，但從此次調查數字來看，「滿意度40.9%、不滿意度53.3%」，顯然與黃金交叉的說法相去甚遠。他進一步指出，賴總統滿意度「曾高到55.6%」，但如今竟與民進黨的整體滿意度39%相近，「差不多的話，大概2026選戰，大部分民進黨議員會不歡迎賴清德來站台。」

吳子嘉也援引近期高雄政壇動向，指出蘇貞昌公開替邱議瑩站台，正是因為賴總統的輔選動能減弱。他稱，民進黨已放棄安排賴清德為蘇巧慧助選，「明年不會看到賴清德去蘇巧慧那邊助選。」吳強調，這樣的民調氛圍下，「非倒不可、沒辦法助選。」

他更把時間拉回今年3月，形容賴總統當時民調「好的不得了」，卻轉向推動大罷免議題，「一攪豁掉到糞坑裡去、跌了近15個百分點、不可思議的數字」。他稱，賴總統最低不滿意度曾是25.3%，如今攀升至53.3%，「上揚了28個百分點」，拋出質疑「這總統怎麼幹的？」

吳子嘉也針對即將到來的台美關稅政策丟出示警。他指出，目前美國關稅尚未公布，但一旦上路，衝擊恐首當其衝，「失業率、倒閉潮會讓大家過不了年、過不了年」，更直言「後面情況不會好。」

他進一步預測，若民調持續維持現況，「明年2026民進黨就包起來」，顯示明年選戰的政治撼動可能更劇烈。年底民調結果尚未定案，未來關稅政策是否發酵、連動經濟變數與政治氣氛，是否再度侵蝕執政信任與輔選動能，也將是各界密切追蹤的重點。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

