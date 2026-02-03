賴清德民調「黃金交叉」逆轉了！吳子嘉曝關鍵：不要小看

最新民調顯示總統賴清德信任度方面，出現「黃金交叉」狀況，有46.9%的民眾表示信任、43.3%不信任。對此，資深媒體人吳子嘉昨日表示，賴清德支持度之所以會回升，是因為美國關稅和「押在正確道路」所致，後續賴的民調還會有繼續上升的可能性，「大家不要小看」。

最新民調顯示賴清德信任度方面，出現「黃金交叉」狀況。（圖取自賴清德臉書）

《美麗島電子報》2日公布1月國政民調，有46.9%的受訪者表示信任賴清德，其中21.9%「很信任」、25%「還算信任」，相較上月增加4.3個百分點；不信任者則為43.3%，較上月下降5個百分點。賴清德的信任度自去年7月後再度高於不信任，顯示民眾對賴信任評價已逐步回升，大致回到去年6月、亦即大罷免投票前一個月的水準。在施政滿意度方面，46%的民眾對賴清德的執政表現表示滿意，不滿意者則為48%。整體來看，賴清德的施政滿意度已接近去年6月大罷免投票前一個月的表現。

資深媒體人吳子嘉。（圖/資料照）

對此，吳子嘉2日在其主持的政論節目《董事長開講》中，被網友問到賴清德民調回升相關話題時回應，他認為賴的聲望回升完全是因為美國關稅，是美國的支持，讓賴清德的支持度上升，且回升的幅度太大。

吳子嘉強調，這個升幅力道不可小覷，美國關稅給賴清德帶來了新的利多，還有中美關係的緊張，讓賴清德「剛好押在正確發展路線上」，後續賴的民調還會有繼續上升的可能性，「大家不要小看」。

