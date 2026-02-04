賴清德民調「黃金交叉」逆轉關鍵曝！吳子嘉：不要小看

政治中心／綜合報導

總統賴清德、行政院長卓榮泰上任即將屆滿 2 年，施政表現持續受到全民監督。《美麗島電子報》於 2 日公布最新民調，顯示賴清德信任度升至 46.9%，較上月增加 4.3 個百分點，不信任度則降至 43.3%。行政院長卓榮泰的施政滿意度也來到 43.2%，超越不滿意的 42.3%。這是自 2025 年大罷免低谷以來，首度出現「黃金交叉」。對此，董事長吳子嘉點出關鍵原因，預言賴清德民調未來發展，直言：「不要小看這股反彈力道」。

賴清德民調回升逆轉，吳子嘉預言「不要小看」。（圖／民視新聞資料照）

信任度重回罷免前水準 中間選民認同度回升



根據《美麗島電子報》公布的最新民調顯示，總統賴清德與行政院長卓榮泰的民意支持度均呈現顯著回升。在總統信任度方面，有 46.9% 的民眾表示信任（其中 21.9% 為很信任、25.0% 為還算信任），較上個月大幅增長了 4.3 個百分點；而不信任度則降至 43.3%（含 28.6% 很不信任、14.7% 有點不信任），比上月減少了 5.0 個百分點。這項結果顯示，賴清德的民意評價已大致恢復至去年「大罷免投票」前一個月的水準。在內閣表現部分，行政院長卓榮泰的施政滿意度也同步上揚，達到 43.2%（15.3% 很滿意、27.9% 還算滿意），較上月攀升了 5.1 個百分點。而不滿意度則微幅調降至 42.3%（其中 24.7% 很不滿意、17.6% 有點不滿意），較上月減少 2.0 個百分點。數據顯示，民眾對內閣的評價已回升至與去年 4 月幾乎相同的滿意度水平，顯示政府近期施政已逐漸獲得中間選民的認同。

賴清德民調「黃金交叉」逆轉關鍵曝光！吳子嘉預言未來發展：不要小看

吳子嘉點出台美關稅談判成功，為賴清德的民調帶來利多消息。（圖／民視新聞資料照）





吳子嘉分析逆轉關鍵：台美關稅談判利多





賴清德在信任度與施政滿意度皆持續提升，聲勢逐漸回穩，吳子嘉分析最大關鍵在於「台美關稅談判」結果出爐獲得美國支持，帶來新的利多，直言賴清德「剛好押在正確發展路線上」，同時認為不可小看這股民調的反彈力道，且他也持續看好賴清德滿意度未來持續上升的可能信，高呼「大家不要小看」。

