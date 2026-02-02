賴清德民調「黃金交叉」！ 鄭麗文不信任度飆53.5%連泛藍也不挺

「美麗島電子報」今（2）天公布最新國政民調，總統賴清德的信任度回升至46.9％，正式超越不信任度43.3％，出現黃金交叉。而閣揆卓榮泰施政滿意度，睽違約8個月後，再度出現滿意高於不滿意的評價。黨內分析，是因為台美關稅15%，多數民眾對談判結果與團隊表現給予肯定。

根據美麗島電子報最新民調，賴總統的信任度46.9%，與上個月相比上升4.3%，不信任43.3%，比上個月減少5%，不只出現黃金交叉，不滿意的民眾也從去年7月以來首度低於5成。對於卓榮泰的施政滿意度，43.2%滿意、42.3%不滿意，也出現黃金交叉。