賴清德民進黨中執會致詞：不分朝野 集氣辛柏毅平安

民主進步黨今（7）日召開第二十一屆第十三次中執會，民進黨發言人吳崢會後轉述主席賴清德的致詞內容提到，已指示相關單位搶救失聯的辛柏毅上尉，希望不分朝野一起集氣平安歸來，也提醒今年是創黨40週年，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神。

全文如下：

首先，針對昨晚空軍一架F-16V在執行夜航訓練時，於花蓮外海發生意外，我已在第一時間指示國防部與相關單位，全力投入搜救行動，希望平安歸來。

在此，我要再次請不分朝野、全體國人同胞一起集氣，為辛上尉祈福並全力支持國軍。

此外，今天是2026年第一次召開中執會，我要感謝全黨同志在過去一年多來，給予執政團隊許多的支持與協助，讓我們能在國內外挑戰中，不斷的持續前進。

今年是創黨40週年。因為許多前輩的付出，與台灣人民的相挺，民進黨才能從在野走到執政。為了不辜負前輩的託付、回應人民的期許，所有從政黨員，都應時刻謹記「清廉、勤政、愛鄉土」創黨精神。

「清廉」，是人民對政治人物最基本、也最核心的要求，全體黨公職務必遵守「廉政規範」，自我警惕、嚴守分際，確保人民對我們的信任。

「勤政」，則應以服務人民為從政初衷，並不斷精進專業能力，以更有效地解決人民所遭遇到的問題，更廣泛地照顧社會各階層的需求，作為問政與施政的準則。

「愛鄉土」，則是熱愛台灣、認同台灣，我們必須竭盡所能守護與建設這塊土地，以確保每一世代的台灣人，都能在民主自由的環境中，安居樂業、安心生活。

最後，我要再次強調，「清廉、勤政、愛鄉土」，不只是一代又一代民主前輩接棒傳承下來的重要價值，也是人民對我們最深切的期待。因此，我希望全體黨公職都能肩負起創黨精神與人民託付，持續攜手團結，為壯大台灣共同努力、全力打拚。謝謝。

