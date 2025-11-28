賴清德求媽祖保佑無災！喊不必在意批評「可以不同黨、但要同一國」

總統賴清德今（28）日到台南市安南區鹿耳門聖母廟參拜，他在致詞中強調，台灣能在經濟、科技及國際援助等領域取得傑出表現，關鍵在於國人的團結一致，他喊話，在民主社會中，可以不同黨，但要同一國，團結在一起。

賴清德28日參拜 鹿耳門聖母廟。 （圖／中國時報，郭良傑攝）

賴清德在參拜過程中，感謝媽祖長期以來對台灣的庇佑，並特別提到今年7月丹娜絲颱風侵襲台灣造成的嚴重災害，以及花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤對光復鄉的影響，他祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順、四時無災。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德並提及上任1年多來的政績，包括經濟成長帶動稅收增加，資金投入教育與長照服務，讓孩子免學費讀到高中，並推動長照3.0計畫，設立超過1萬5千個服務據點，還有台灣在科技領域的表現已成為世界重鎮。

賴清德資料照。（圖／中天新聞）

賴清德最後呼籲國人，國家有這麼多傑出的表現，大家要有信心，不必在意人家的批評，唯有在團結的基礎上，國家才能變好，家庭、個人就會好，在民主社會中，可以不同黨，但要同一國，團結在一起。

