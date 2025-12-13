賴清德決議「副署與否由政院定奪」張景森：尚方寶劍交卓院長手上

行政院前政務委員張景森。 圖：林朝億 / 攝（資料照片）

[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德12日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，針對《財政劃分收支法》等爭議法案「副署」與否，最終決議支持行政部門定奪。前政務委員張景森認為，賴情德這個決定「等於是正式把一把尚方寶劍交到卓院長手上。這把劍是用來守住制度、守住憲政秩序、守住行政院該負的責任。接下來，就看行政院卓院長揮劍斬亂局了！

張景森12日晚間在臉書發文寫道：「心裡其實是很欣慰的。」他並指出：「賴總統在便當會上，對於立法院推出那些明顯毀憲亂政、挑戰憲政底線的法案，做了一個關鍵而正確的決定：交由行政院依憲法職權判斷處理，『不副署』或『不執行』都是合憲的。」

廣告 廣告

張景森續指：「這不是逃避責任，恰恰相反，這是回到憲法正軌。憲法本來就不是立法院一院說了算。行政立法沒有共識的法律，只會危害國家。當立法權越界、踐踏權力分立、破壞責任政治時，行政權本來就有責任踩下剎車，而不是乖乖簽名配合違憲演出。到時候權責扯不清。」

張景森分析：「賴總統這個決定，等於是正式把一把尚方寶劍交到卓院長手上。這把劍是用來守住制度、守住憲政秩序、守住行政院該負的責任。接下來，就看行政院卓院長揮劍斬亂局了！」他還說：「為了表示對總統英明決斷的支持，本人一個月之內將安心去爬山、跑步、划船，不會在這裡碎念嘮叨。關心國家大事的同志，也不用再辛苦打電話給我了！ 」

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不副署、不執行都合憲？ 民眾黨團嗆：綠向民主憲政宣戰 賴清德準備稱帝

朝野攻防太累了？卓揆「另有要公」缺席院會引發聯想