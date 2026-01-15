賴清德沒出手？鐵嘴名醫揭陳亭妃勝出關鍵：政治是贏的藝術

精神科名醫沈政男今（15）日在臉書發文分析2026年民進黨台南市長初選結果，指出陳亭妃最終以2.7%的差距擊敗林俊憲，雖然與他原先預測的5%有些微落差，但在三家民調機構合計三千多份樣本、抽樣誤差僅1.8%的情況下，陳亭妃的領先幅度實質上已超過誤差範圍。沈政男強調，政治的核心目的在於勝選，並舉2020年蔡英文與賴清德搭檔、2019年蘇貞昌組閣為例，說明為了大局，個人好惡皆可放下。

陳亭妃在民進黨台南市長初選中勝出。（圖／陳亭妃臉書）

針對此次初選民調數據，沈政男進一步分析，陳亭妃的支持度已觸及60%的天花板。他觀察到黨內初選民調在政黨比例上存在抽樣誤差，導致國民黨潛在對手謝龍介的支持度被壓縮至20%左右，這與現實情況有所偏離。參照ETtoday與TVBS先前的民調數據，沈政男認為陳亭妃與謝龍介的合理差距應在10%左右，而他正是依據ETtoday顯示陳亭妃領先林俊憲約3%的數據，才做出此次初選的預測判斷。

林俊憲在初選中落敗。（圖／林俊憲臉書）

沈政男在文中提到，外界曾盛傳「萊爾校長」可能會介入初選，甚至有陰謀論認為林俊憲會被保送。然而結果顯示，林俊憲在黨中央的民調中落後幅度反而最大，對照高雄初選賴瑞隆在黨中央民調的大幅領先，所謂「黨中央作票」的說法已不攻自破。沈政男認為，決策者願意採信民調結果而非憑個人喜好挑選戰將，這對於民進黨2026年的整體選情將是一大助力。

對於台南選情未來的發展，沈政男指出台南仍是綠營的鐵票區，藍白陣營若想攻下此城還須加把勁。他提到上一屆謝龍介雖然最終只輸5%，部分原因在於綠營支持者認為穩贏而未出門投票，以及民調抽樣誤差的影響。此次初選結果底定後，若對照藍白合可能因民調些微差距而爭吵不休，民進黨依循機制產生人選的方式顯得更為穩定。

