賴清德沒列席立法院說明彈劾案 林月琴喊支持：要就走憲法程序「別弄成政治秀」

賴清德沒列席立法院說明彈劾案，林月琴喊支持。（林月琴辦公室提供）

立法院在今、明2天召開全院委員會審查總統賴清德彈劾案，並且邀請賴清德列席說明，而總統府昨（20）日則回函給立院，告知總統不予列席。對此，民進黨立委林月琴說，「要彈劾，就走憲法程序：提案、表決、聲請憲法法庭。不要把憲法程序弄成政治秀，把監督做成違憲違規的錯誤示範」。

有關在野黨發動彈劾總統並要求出席說明一事，總統府發言人郭雅慧先前說，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

林月琴今天說，今天藍白在立法院開「總統彈劾案」全院委員會，點名要賴清德到場說明，總統府回函「不列席」。她表示，支持這個決定，理由很簡單，憲法沒有授權立法院、憲法法庭更是早就講明白，立法院不能用法律去要求總統配合一個「憲法沒有的義務」，更沒有明文要求總統即問即答。

​林月琴說，要彈劾，就走憲法程序：提案、表決、聲請憲法法庭。不要把憲法程序弄成政治秀，把監督做成違憲違規的錯誤示範。

