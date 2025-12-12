「賴清德沒心力挑釁對岸！」黃士修揭民進黨重出「舊招」：因為蔡英文要回來了

總統賴清德日前在臉書發文指出，中國「以2027年武統台灣為目標」，但隨後被發現已將貼文修改為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」。對此，核能流言終結者創辦人黃士修臉書發文直言，其實賴清德沒心力去挑釁對岸，「因為蔡英文要回來了！」

台北市議員苗博雅近日談及現代戰爭議題，以俄烏戰爭為例指出，如果台海發生衝突，金門、馬祖等外島可能率先遭受攻擊，但台灣本島多數地區仍有可能維持正常上班和上課。黃士修為此批評，苗博雅鼓吹「戰爭正常上班論」，被退役美軍狠狠打臉，一堆側翼還硬要上車，為什麼？「他們在維護一個殘破不堪的敘事：抗中保台。」

​台北市議員苗博雅近日談及現代戰爭議題掀起討論。（資料照，劉偉宏攝）

黃士修接著提到，賴清德日前「北京2027年武統台灣」言論失當，緊急滅火，但他指出，其實賴清德在黨內自顧不暇，真沒心力去挑釁對岸，「因為蔡英文要回來了！」

黃士修表示，2019年蔡英文競選總統連任，炒作抗中保台，此咒如有神助，綠營人士無不朗朗上口。2022年，美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，中共環台軍演，政客才驚覺玩過頭了，「保台變毀台，老百姓憂慮打仗，轉為反感。可民進黨已然退化，只能沿用舊招。」

黃士修指出，2025年的大罷免，初期主張藍白毀憲亂政，後期又指控藍白舔共賣台，卻被民眾看破手腳，落得大完封下場，「兩岸還沒地動山搖，倒是賴清德的基礎不牢了。中央廚房不出菜，側翼總要混飯吃，便開始自走亂咬。」

黃士修說，先有沈伯洋，後有苗博雅，「開戰了，我OK，繼續賺流量，你先領，拿槍去前線。」黃士修直批，他們想重新塑造一個，能夠「安全仇中」的舒適圈，猶如蔡英文時期那段美好的時光。

