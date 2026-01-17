賴清德洗臉盧秀燕大翻車！ 喊「國防部給地」遭中市府打臉

台中國際會展中心土地歸屬問題近日引發爭議，台中市長盧秀燕與總統賴清德出席同場活動時，盧秀燕先表示會展中心是使用市府的地，但賴清德當場更正指出是「國防部給的」。台中市府今（17）日嚴正澄清，開發水湳地區時該用地除依法向私人徵收外，也支付約130億元費用向國有財產署申請有償撥用，絕非賴總統所說的無償取得。

賴清德、盧秀燕出席 台中百工百業博覽會。（圖／總統府）

盧秀燕16日在台中百工百業博覽會致詞表示，會展中心一期由市府自地自建，二期也是市府的地，不過市府沒錢蓋，希望中央補助。賴清德總統上台後釋出善意說「未來希望共襄盛舉」，不過賴接著修正說「土地是國防部給的」。

台中市地政局進一步說明，水湳機場遷移後土地移交給國有財產署接管，市府當時為開發水湳地區決定採區段徵收方式辦理，並完成都市計畫擬定及變更程序。除依法徵收私有土地外，公有土地部分向國有財產署申請有償撥用並支付約130億元左右的費用，後續更投入約500億元費用進行開發。

賴清德、盧秀燕出席 台中百工百業博覽會。（資料圖／中天新聞）

地政局指出，國際會展中心是市府取得的配餘地，興建費用約89億元也是編列區段徵收預算支應。除會展中心外，市府也在水湳經貿園區進行多項重大建設，包括中央公園、綠美圖、水湳轉運中心及台中流行影音中心等。園區的開發關係到中部地區的發展，期盼中央政府能共襄盛舉，在經費及行政上給予協助。

民眾黨台中市黨部發言人、北屯區議員擬參選人吳皇昇今天也找出市府公開資料，跳出來打臉賴清德，指市府透過「有償撥用」花錢向中央「買」的。

