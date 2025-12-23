賴清德滿意度升5.5個百分點、卓榮泰首度正反平手 游盈隆曝2事發酵：漸走出執政困境

台灣民意基金會（TPOF）今日（12/23）發布最新民調，其中總統賴清德與行政院長卓榮泰的聲望均出現顯著回升。資料照，李政龍攝



台灣民意基金會（TPOF）今日（12/23）發布最新民調，其中總統賴清德與行政院長卓榮泰的聲望均出現顯著回升，賴清德的贊同率較上月大幅上揚 5.5 個百分點，卓內閣的滿意度更首度與不滿意度呈現「平手」僵局。台灣民意基金會董事長游盈隆指出，儘管賴清德仍未脫離執政困境、國人對卓榮泰內閣的施政好壞也幾乎毫無共識，不過賴清德的聲望正明顯恢復中，而卓榮泰內閣的民意支持度，似乎也有即將破繭而出的跡象。

台灣民意基金會今日發布最新民調，針對賴清德上任後的執政表現，詢問「總統賴清德上任已1年7個月，一般說來，您贊同或不贊同他處理國家大事的方式，包括重要人事安排與政策？」結果發現16.4%非常贊同，27%還算贊同，21%不太贊同，27.6%一點也不贊同，10%沒意見，6.8%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，四成三基本上贊同賴清德總統處理國家大事的方式，四成九不贊同。不贊同比贊同多5.2個百分點。

廣告 廣告

強勢外交國安出擊奏效 賴清德聲望顯著回溫

游盈隆指出，這項發現傳達了一個重要訊息，即賴清德的總統聲望正明顯恢復中，儘管仍未脫離執政困境。和上個月相比，「總統職務表現贊同率」贊同率大幅提升 5.5 個百分點、「總統職務表現不贊同率」則下降 1.6 個百分點，這一來一往，使得「不贊同」賴清德國家領導方式的人，只比「贊同」的人多5.2個百分點，和上個月相比縮小6.8個百分點，顯示賴清德過去一個月的施政獲得民意正面回應，整體民意支持度正顯著回升中，儘管不贊同他施政作為的人仍明顯居多數。

賴清德總統聲望。台灣民意基金會提供

游盈隆接著指出，賴清德聲望明顯回升時，有一個現象值得注意，那就是非常贊同他領導國家方式的人陡增6.2個百分點、非常不贊同的人也上升1.9個百分點，同時還算贊同的人下降0.7個百分點、不太贊同的人下降3.5個百分點。整體來說，對賴清德領導國家的方式，贊同與不贊同兩邊強硬派都有增強的跡象，而溫和派則有減弱的態勢。換言之，大罷免風暴平息4個月後，國內政治兩極化的態勢有死灰復燃的跡象。

近2個月賴清德聲望比較。台灣民意基金會提供

游盈隆分析，賴清德聲望回溫有兩大背景，首先是長達8個月的「大罷免風暴」趨於平息，民怨逐漸消退。第二是賴清德近期改採強勢出擊，由外而內、火力全開，具體作為包括召開國安會議，宣布 1.25 兆國防特別預算「台灣之盾」計畫、投書《華盛頓郵報》，以及接受《紐約時報》視訊專訪等，試圖奪回已失去的「政治議程設定權」（Political Agenda Setting Power），獲得民意正面回應。

游盈隆指出，賴清德的強勢出擊顯然發揮可觀作用，透過出口轉內銷，吸引國人注意力，聚焦於對賴清德政府有利的兩岸、國防、外交、國安、經貿等議題，避免被國會在野多數力量牽著鼻子走。對內面對立院在野黨主導的多項法案，賴清德近期態度更趨強硬，有些法案被迫勉強接受，如公投綁大選就按時公布施行，有些法案如在野版本的財劃法修正案，則被迫選擇和行政院站在一起，「不副署、不公布、不執行」，直接走上第一線面對在野勢力，如此一來勢必引爆行政與立法兩權更強烈的衝突，自然也帶動朝野陣營支持者的對立、凝聚和集結。

卓內閣施政滿意度「驚人平衡」 淨滿意度歸零、走出困境邊緣

在行政院長卓榮泰領導的內閣表現方面，民意呈現極度分歧的「秋色平分」態勢。針對「行政院長卓榮泰上任已一年七個月，一般說來，您滿意或不滿意他所領導內閣的施政表現？」結果發現有15.1%非常滿意，29.2%還算滿意，21%不太滿意，23.3%非常不滿意，6.9%沒意見，4.6%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，20歲以上台灣人，滿意度和不滿意度持平。值得注意的是，非常滿意的比率有15.1%，非常不滿意則有23.3%。

卓內閣施政滿意度。台灣民意基金會提供

游盈隆指出，這項發現傳達一個重要訊息，即民眾對於卓內閣上任1年7個月的施政表現好壞，看法南轅北轍、嚴重分歧，社會共識等於零。不過從另個角度看，卓內閣滿意度較上月上揚 4.6 個百分點、不滿意度下降 2.3 個百分點，滿意、不滿意的差距歸零，也是卓內閣自今年 4 月陷入執政困境以來，連續8個月「淨滿意度」負值後，首度追平不滿意度，意味著卓內閣已處於脫離執政困境的邊緣，民意支持度似乎有即將破繭而出的跡象。

游盈隆表示，值得注意的是，「非常滿意」者劇增 7.1 個百分點，為內閣施政注入強心針，不過儘管整體滿意度回升，社會對卓內閣的評價仍高度對立，特別是在卓揆拒絕副署《財劃法》修正案的爭議上，有39%民眾支持、43%不支持，社會各界態度嚴重分歧，顯示傳統朝野支持者的對抗再次浮現。

針對賴清德與卓內閣滿意度長期趨勢，游盈隆表示，賴清德上任1年7個月，過去6個月他聲望急速走下坡，民怨急遽升溫，反對聲浪高漲。一言以蔽之，他已陷入執政困境一連6個月，還沒能走出來，大罷免大失敗無疑是造成此一現象的單一最重要因素。但時間可以療傷，當時間慢慢過去，加上賴總統在過去1個月強勢出擊，民意支持度也跟著明顯爬升。至於何時能夠完全脫離執政困境？從目前各種跡象看來，仍是一個問號。

賴清德聲望長期趨勢。台灣民意基金會提供

至於卓內閣上任1年7個月，曾有過一段不算短的好時光，但受大罷免風潮拖累，自今年4月開始，一連8個月「淨滿意度」出現赤字，陷入嚴重執政困境。如今「淨滿意度」歸零，能不能迎來另一段受多數人民肯定與歡迎的時光？備受關注。

卓內閣施政表現長期趨勢。台灣民意基金會提供

調查說明： 本次調查由台灣民意基金會委託山水民意研究公司執行，訪問期間為 2025 年 12 月 15 日至 17 日，對象為全國 20 歲以上成年人。抽樣採市話（70%）與手機（30%）並用的雙底冊隨機抽樣，有效樣本 1077 人，在 95% 信心水準下，抽樣誤差約正負 2.99 個百分點。

更多太報報導

遭鄭麗文嗆「無腦」、「看三民自」 東吳副教授回擊：問A答B把大家當笨蛋

北捷隨機攻擊市府善後方案出爐！許淑華：3死每人600萬、11傷醫療全包

鄭麗文稱立委去中國又怎樣：妖魔化兩岸交流是對台灣沒自信