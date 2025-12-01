賴清德滿意度卡關！沈政男曝「2028連任魔術數字」：沒突破恐被藍白合打敗

總統賴清德日前提出未來8年追加一項400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防追加預算。今（1）日有一份最新民調顯示，賴清德的信任度為42.3%，不信任度48.1%；在滿意度部分，40.9%表示滿意、53.3%不滿意。對此，精神科名醫沈政男分析，這就是賴清德2028連任的「魔術數字」，倘若繼續被困在這數字上下，很有可能被藍白合打敗。

總統賴清德。（資料照／中天新聞）

根據《美麗島電子報》公布最新民調顯示，就民眾11月對賴總統信任度而言，42.3%表示信任（其中16.4%很信任、25.9%還算信任）而比上月微增0.6個百分點，48.1%不信任（其中29.5%很不信任、18.6%有點不信任）也比上月微增0.6個百分點，未明確回答的有9.6%。

廣告 廣告

民調結果指出，民眾11月對賴總統的信任度持續略呈分歧，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的信任評價。

此外，民眾11月對賴總統執政整體表現，40.9%滿意（其中有11.4%很滿意、29.5%還算滿意）而比上月略增0.8個百分點，53.3%不滿意（其中30.8%很不滿意、22.5%有點不滿意）與上月相同，未明確回答有5.8%，同時可見不滿意賴總統執政的民眾已連續5個月超過半數，而且本月不滿意賴總統的多於滿意12.4個百分點，仍無法回復至7月大罷免投票前對賴總統的執政評價。

《美麗島電子報》公布最新民調顯示，民眾11月對賴清德總統、行政院長卓榮泰，以及朝野政黨的好感度。（美麗島電子報提供）

對此，沈政男今日在臉書發文指出，根據《美麗島電子報》最新民調顯示，賴清德的施政滿意度就是停在4成，雖比起大罷免後有回升，但數字跟上個月差不多，而非《震傳媒》民調所做的這個月繼續明顯提升。

沈政男續指，4成數自比他去年最高的已經降低了1成5，比起大罷免前也降低了1成，這個數字是2028他能否連任的「魔術數字」，只要被困在4成左右的滿意度，就可能被藍白合打敗，因為2024蔡英文卸任前的滿意度就是如此。

沈政男提到，至於國防預算，《美麗島電子報》這次的問法是「明年佔中央政府支出3分之1」，結果多數民眾都會覺得已經足夠或太多，問題是如果問「GDP的3%或5%」，數據可能就不一樣。

沈政男還說，從這份民調來看，2028的兩岸主軸，如果要獲得多數民眾支持，應該是國防預算3%，並展開兩岸交流，實質上回到原本「九二共識」的局面，然後目標放在繼續維持現狀，而不是胡亂挑釁，弄得人家不打你也拉不下臉。

精神科名醫沈政男。（圖／沈政男臉書）

此民調委託單位：美麗島電子報。二、調查規劃：戴立安（問卷設計與分析。並委託畢肯市場研究公司執行電訪）。三、調查範圍：全國22個縣市。四、調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。五、調查時間：2025年11月24日至11月26日。六、調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CAT）。七、抽樣設計：2024年4月起採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。2025年10月中華 電信住宅電話為625.8萬用戶（占全國家戶數63.6%；2024年家庭收支調查住宅 電話普及率76.85%）但未全數登錄在電話簿。本案在CATI系統住宅電話資料庫 以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話 門號後進行隨機跳號（random-digit-dial, RDD），替換門號末2碼以觸及未登錄 電話。國家通訊傳播委員會最新公布2025年10月行動電話用戶數為2846.7萬，本案行動電話號碼抽樣架構依數位發展部最新公布「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），按各行動通訊業者用戶數占比計算各應抽取的電話筆數，再平均分配筆數予核配各該業者的所有編碼字首，並對其後5碼（即業者識別碼 末1碼及用戶號碼後4碼）隨機跳號後由CATI系統分派給訪員進行撥號訪問。八、樣本規模：成功完訪1079人（住宅電話701人、行動電話378人），合併樣本在 信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。九、樣本代表性與加權：對雙架構合併樣本與行動電話次樣本採取「比例估計法」 （raking ratio estimation），母體參數為內政部公布2025年10月民眾性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與2024年12月民眾教育程度等項。本案對合併樣本特徵、行動電話次樣本特徵進行代表性檢定與加權後，使得樣本與母體結構達到一致 （指檢定結果未達顯著水準p-value<0.05），因此可視為整體樣本已具代表性。

延伸閱讀

「小橘書」掀熱議 沈政男驚訝：怎會先把心裡的害怕講了出來？

盧秀燕度過非洲豬瘟風暴 名醫：國民黨將在台中長期執政

柯志恩高雄市長民調落後能翻盤？名醫：她仍大有可為