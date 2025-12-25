賴清德滿意度回升是假象？名醫：政黨基本盤完全沒變

台灣民意基金會日前發布最新政黨民調，數據顯示民進黨支持度增加7%，賴清德滿意度也快速上升4%。對此，名醫沈政男分析，這只是短期波動，政黨基本盤將近兩年來完全沒變，朝野鬥爭只是白費工夫。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男在臉書貼文中表示，台灣民意基金會的數據顯示民進黨支持度增加7%，震傳媒上個月也有類似狀況，但本月就稍降。他指出，賴清德滿意度上升是因為民進黨支持度增加，在震傳媒民調中則是微降。他認為台灣民意基金會本月做的民進黨形象調查，包括清廉度等問題，只是民調花邊，沒什麼實際參考價值。

針對賴清德滿意度，沈政男分析，大罷免效應散去後，就回到今年上半年程度，但也沒辦法回升到去年蜜月期程度，目前大約就是四成左右。他強調，賴清德的滿意度跟政黨支持度是連動的，主要決定因素是政黨版圖，而目前的政黨版圖跟2024他當選總統時完全一樣，也就是藍白加起來大約等於或稍微贏過綠營。

沈政男特別指出，中間選民的意見才是關鍵。根據震傳媒民調顯示，無特定政黨偏好者對賴清德的滿意度將近三成，而不滿意達四成七。美麗島民調的數據更慘，中間選民的不滿意度超過六成。他認為這意味2028選舉，賴清德連任的可能性還在未定之天，因為藍白結合起來，一加一到底會等於多少，沒人知道。

醫師沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男進一步分析，以選票的基本盤來說，藍白加起來還是明顯大於綠營，證據就是大罷免的投票結果。但在總統選舉，藍白的優勢就會縮減，理由是主權問題，也就是統獨立場，但幅度多少就不知道。他認為一年多來，朝野大亂鬥，大家都想把對方擊倒，但從民調來看都是枉然，基本盤並沒有任何改變。

對於2028選舉，沈政男預測，如果真的又是賴清德連任，而藍白贏了國會，那台灣就兩個字：慘哉。他解釋，這會造成基本盤的超穩定結構，是因為民眾黨誕生以後，把淺藍淺綠進一步瓜分，讓真正的游離選票變得更少。好多人以為民眾黨支持度會因為柯文哲的司法案件而崩盤，現在看起來根本沒變。去年選總統前，民眾黨的支持度超過兩成，其實大部分是因為支持柯文哲，而不是單純支持政黨。

