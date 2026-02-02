賴清德滿意度回升、信任度黃金交叉！藍營名嘴憂心「國民黨要讓賴連任成功」：宣傳沒主調

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，總統賴清德信任度呈現黃金交叉，回復到去年大罷免前一個月的信任評價，另外，施政滿意度也接近去年六月。對此，親藍名嘴黃揚明直言「結論，恭喜國民黨即將讓賴連任成功」；親藍前立委郭正亮也評價，相比民進黨訴求台美關稅談判成功，藍營宣傳卻沒有主調。

《美麗島電子報》公布最新民調，針對「賴清德施政滿意度」，有46%滿意賴總統的執政表現，相較上月增加5.4個百分點，另有48%不滿意，則比上月減少4.2個百分點，已接近去年六月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

針對「賴清德信任度」，民調顯示，有46.9%信任賴總統，相較上月上升4.3個百分點，另有43.3%不信任賴總統，則比上月減少5個百分點。信任度呈現黃金交叉，更是在去年7月以後，信任度再度高於不信任，大致回復到去年六月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

對次，黃揚明表示，美麗島電子報1月國政民調，賴清德信任度黃金交叉，創去年6月以來新高。施政滿意度還沒超越不滿意度，但也是去年6月以來的新高，「結論，恭喜國民黨即將讓賴連任成功。」

另外，前立委郭正亮則說，藍白陣營近期給外界的整體觀感，是宣傳策略「沒有主調」。以民進黨為例，綠營的基調相當明確，核心訴求始終圍繞在「抗中保台」與「台美關稅談判大成功」，其他議題幾乎一概不談。反觀國民黨，最大的問題在於不知道「誰是對外發言的主角」，也未能善用當前國際社會瀰漫的反美、反川普氛圍替自己加分，更不敢為兩岸交流正面辯護，在這樣的情況下，國民黨自然難以在輿論戰中取得分數。

郭正亮直言，造成目前局面的關鍵，在於民進黨訴求清楚，並成功搭上股市站上高點、美國關稅稅率下調5%的順風車；相較之下，國民黨雖然主打「談判談得非常糟」，卻給人一種並未全力投入主張的印象，後續文宣甚至不再著墨經濟議題。

郭正亮並說，「投資美國16兆」本來是可以替國民黨加分的重要議題，結果卻完全沒有發揮效果，這也凸顯國民黨在宣傳操作上，究竟有多麼不擅長。

不過，郭正亮說的「投資美國16兆」不是事實、是假新聞，有媒體人笑評：「郭正亮的話站不住腳，只洩露了藍紅陣營的惶恐及顛倒黑白的企圖」。

（圖片來源：黃揚明臉書、總統府）

