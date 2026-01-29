賴清德滿意度為何不足4成？徐巧芯嘆「賴不願讓自己好過」：應做這事展現格局

《震傳媒》28日公布最新台北市議題民調，發現台北市民對總統賴清德「過半不滿意」；國民黨立委徐巧芯指出，賴清德在台北市的滿意度不足4成、甚至沒有突破民進黨的基本盤，應該要反省自己與在野黨的溝通出了什麼問題。徐巧芯不諱言表示「是賴不願意讓自己好過」。

從《震傳媒》民調可以發現，台北市民對賴清德施政滿意度合計39.7%滿意（13.7%非常滿意、26.0%還算滿意）、51.1%不滿意（22.6%不太滿意、28.5%非常不滿意），其中自詡為中間選民者則有53.1%不滿意。從民調中可以發現，台北市民對賴清德的滿意度、不滿意度「雙雙下降」，分別是滿意度下降2.1%、不滿意度下降2.9%。

徐巧芯在《新聞大白話》節目中分析，賴清德在大罷免後不滿意度飆高，雖然前段時間一度回穩，但至今不足4成顯示「仍沒有起色」。徐巧芯直言，賴清德應該放下倔強的脾氣，釋出跟在野溝通的善意，才能讓選民看到他的格局、高度，也才有可能打破4成的魔咒，徐巧芯感嘆「如今是賴不願意讓自己好過，而不是別人不願意讓他好過」。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2026年1月25日至1月26日，針對設籍台北市、年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1078人（加權前家戶537份、手機541份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

