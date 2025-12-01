賴清德滿意度陷入泥沼！醫曝他2028「連任魔術數字」：沒突破將被藍白合打敗

《美麗島電子報》今（1）日公布最新11月國政民調，總統賴清德的執政滿意度顯示，40.9%民眾表示滿意、53.3%不滿意，雖滿意略增0.8個百分點，但不滿意度已連續5個月超過半數。對此，精神科醫師沈政男直言，這就是賴清德2028連任的「魔術數字」，若他滿意度繼續被困在這數字左右，就可能被藍白合打敗。

沈政男在臉書發文表示，最新美麗島民調顯示，賴清德的施政滿意就是停在4成，比起大罷免後有回升，但跟上個月差不多，而非《震傳媒》民調所做的這個月繼續明顯提升。

​沈政男說，4成的數字，比起賴清德去年最高時已經降低了1成5，而比起大罷免前也降低了1成。「這個數字是2028他能否連任的魔術數字」，只要賴清德被困在4成左右的滿意度，就可能被藍白合打敗，因為2024前總統蔡英文卸任前的滿意度就是如此。

總統賴清德的執政滿意度。（美麗島電子報提供）

​沈政男提到，至於國防預算，美麗島電子報這次的問法是「明年佔中央政府支出3分之1」，結果多數民眾都會覺得已經足夠或太多，問題是如果問「GDP的3%或5%」，數據可能就不一樣。

民調詢問，「行政院已經向立法院提出明年的中央政府總預算，目前在等立法院開會審查，其中和國防相關的經費大約占政府明年總預算的3分之1，您認為這個比例太高、太低、或剛好？」結果顯示，33.5%民眾認為太高，35.9%認為剛好或差不多，另有13.0%認為太低，未明確回答17.6%。



沈政男表示，從這份民調來看，2028的兩岸主軸，如果要獲得多數民眾支持，應該是國防預算3%，並展開兩岸交流，實質上回到原本「九二共識」的局面，然後目標放在繼續維持現狀，而不是胡亂挑釁，弄得人家不打你也拉不下臉。

本次民調由美麗島電子報委託執行，委託單位為《美麗島電子報 》，並由政治民調專家戴立安負責問卷設計與數據分析，同時委託《畢肯市場研究公司 》執行電訪工作。調查範圍涵蓋全國22個縣市，受訪對象為設籍於調查區域、年滿20歲的民眾，調查時間為2025年11月24日至26日，採用電腦輔助電話訪問（CATI）方式執行，此次民調共成功完訪1079份樣本，其中住宅電話701人、行動電話378人，於95%信賴水準下抽樣誤差最大值為±3.0%。

