賴清德滿意度黃金交叉！民調揭這地方最挺他

▲總統賴清德施政滿意度，44.1%受訪者表示滿意。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 震傳媒今（27）日公布最新民調，針對總統賴清德施政滿意度，44.1%受訪者表示滿意、不滿意度43.3%；在信度上，有48.2%支持者表示信任、不信任39.9%；在政黨傾向，37.1%傾向支持民進黨、22.3%支持國民黨、13.4%支持民眾黨，趨勢追蹤發現，與上次民調相比，支持民進黨者上升6.4%，支持國民黨下降0.7%，支持民眾黨者下降0.5%，同時在藍綠陣營方面，泛綠陣營增加7.7%，泛藍陣營則下降0.4%。

震傳媒指出，在賴清德施政滿意度上，合計44.1%表示滿意、43.3%不滿意，趨勢追蹤發現，整體滿意上升3.4%、不滿意下降4.8%。民進黨支持者中，87.5%表示滿意，國民黨支持者中，86.4%表示不滿意，民眾黨支持者81.1%表示不滿意；六都部分，台南市滿意度60.1%為六都最高，桃園市不滿意度59.1%六都最高；族群分析中，滿意度高於全國較多者，60歲以上；國中以下學歷，不滿意度高於全國較多者，男性、30-59歲、專科以上學歷者。

▲賴清德滿意度黃金交叉。（圖／震傳媒提供）

在賴清德信任度上，合計48.2%表示信任、39.9%不信任，趨勢追蹤發現，信任上升4.4%、不信任下降4.5%，兩者差距達8.3%；在政黨傾向中，賴總統信任度呈現兩極（民進黨支持者91.6%表示信任、國民黨支持者83.1%表示不信任、民眾黨支持者79.8%表示不信任，至於不偏袒任何政黨者，不信任36.0%，略高於信任33.3%）。

地區交叉分析中，台南市信任度66.6%為六都最高。桃園市不信任度53.4%為六都最高；信任度高於全國較多者，60歲以上、國中以下學歷，不信任度高於全國較多者，男性、30-39歲、50-59歲、專科以上學歷。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI「電腦輔助電話訪問系統」進行電話訪問。「家戶」以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。「手機」依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。

