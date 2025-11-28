賴清德滿意度黃金交叉？陳鳳馨揭民調秘密武器：回升多少成2026、2028基礎

​《震傳媒》27日公布最新民調，針對總統賴清德的施政表現，44.1%受訪者表示滿意，略高於43.3%不滿意，呈現「黃金交叉」。對此，媒體人陳鳳馨在網路節目《大新聞大爆卦》中分析，民調之所以會不可信，因為民調中有許多地方可以變民「調」，一直到明年選舉前會有各種民調公布，若非民調專家，否則難看出其中的貓膩。她也提醒，賴清德整體滿意度回升到何種位置，藍白陣營應進行參考。

陳鳳馨說明，較粗魯的調整民調方法為調整樣本中的權重，因為無論如何進行的民調和整個母體一定存在結構上面的差距，例如學經歷高低部分在母體上的統計數字沒有完全公布，因此每個機構都有其調整依據，而獲得資訊的管道也會成為民調機構調整的來源。調整權重是每家民調機構的秘密武器，越是追求準確的民調機構在調整權重上絕不會因為客戶的需要而做任何調整，這些民調機構就相對可信。她特別點出，《震傳媒》近兩年開始做民調，並常在同一段期間出現的民調中特別突出​

陳鳳馨對比，台獨聯盟、台灣民意基金會和美麗島電子報的民調，其抽樣樣本最後調出來的結果都會相對有利於民進黨；而TVBS所做的民調對照選舉結果準確度最高，TVBS民調已經消除了機構效應，未偏向國民黨。而民調存在很大的標題效應，一般民眾不會分析民調機構，因此看標題就認為是結論，接著便會影響許多人的觀感。但她也說，社會中「滿意」、「還算滿意」和「不太滿意」的波動性大，但「極滿意」和「極不滿意」等極端值要波動相當難，台灣民意基金會和TVBS近個月的民調皆顯示賴清德的民調回升，但極不滿意比例是極滿意的一倍的狀況未曾改變，她不太相信賴清德能在短時間內翻轉。

陳鳳馨分析，賴清德整體的滿意度確實有所回升，因為已經沒有再像大罷免期間離譜，滿意度開始回歸，這對於藍白陣營而言值得參考。賴清德滿意度終究會回歸正常值，藍白陣營必須判斷，賴清德經過了一年半以來執政、大罷免，其滿意度正常值會回歸到何位置？但她認為，賴清德滿意度不可能回到2024年當選時的高度，因此滿意度回到何種位置，是2026年和2028年選戰的重要基礎。

本次民調是由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年11月24日至11月25日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。【家戶】以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。【手機】依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1,072人（加權前家戶535份、手機537份），在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。​



