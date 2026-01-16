賴清德為了總預算 當面對盧秀燕喊「希望發揮影響力」

賴清德總統為了中央總預算，在台上向台下的台中市長盧秀燕喊話「希望（盧）發揮影響力」，讓國民黨地方政府或中央立法院黨團支持總預算盡速付委，讓國防預算盡速審議。（陳淑娥攝）

台中市百工百業博覽會16日在台中國際會展中心盛大登場，賴清德總統、台中市長盧秀燕均出席剪綵。

台中市百工百業博覽會16日在台中國際會展中心盛大登場，賴清德總統、台中市長盧秀燕均出席剪綵，賴清德為了中央總預算，在台上向台下的盧秀燕喊話「希望（盧）發揮影響力」，讓國民黨地方政府或中央立法院黨團支持總預算盡速付委，讓國防預算盡速審議。賴清德更向盧說明美國安全戰略報告的4個重點，強調未來國際趨勢的發展為集體防禦，沒有善盡自己的責任是不行的。

賴清德今天出席百工百業博覽會，跟與會來賓報告關稅談判好消息，同時也感謝盧秀燕提供中央政府參與台中未來發展的機會。不過，賴清德為了中央總預算話鋒一轉說，希望（盧）發揮影響力，讓國民黨地方政府或是中央的立法院黨團，能夠支持中央總預算盡速付委，國防預算能夠盡速交付審議。

賴清德進一步表示，從美國發表的美國安全戰略報告清楚看到4個重點，第一、美國要求美國本土安全優先；第二、美國會把重心從歐洲移到印太，要阻止中國武力的擴張，維護印太區域的和平穩定。

第三、集體防禦個別負擔，包括美國、台灣、日本、韓國、菲律賓、澳大利亞等印太國家，大家要共同承擔責任，所以我們編列國防特別預算除了要保護國家，也是要善盡區域一份子維護穩定和平的重責大任，當我們無法善盡責任時，很難邀請區域國家共同維護台海穩定和區域的和平發展，這個很重要。

賴清德說，第四、美國希望再工業化，因為需要再工業化，也需要印太國家，特別是日、韓、台協助。所以談判過程當中，美國清楚表明台、日、韓重要性，三個國家在國際上數一數二，不管是科技或機械製造的強國，未來國際趨勢的發展為集體防禦，防禦民主、防禦民主世界、防禦以規則為基礎的國際秩序，要共同分擔，不可能自外於國際社會，享受別國提供的好處，沒有善盡自己的責任是不行的，他特別跟市長說明。

賴清德最後疾呼，經濟發展大家一起來、國家發展大家一起來，不分朝野、不分彼此，相信台灣一定更好。

