賴清德為何失去年輕票？吳子嘉爆原因：這太荒唐了

根據2025年《輿情研究中心》報告，台灣18至30歲族群有超過7成每天接觸抖音或TikTok短影音，平均使用時間高達92分鐘。針對總統賴清德為何失去年輕票？媒體人吳子嘉認為，民進黨跟年輕人溝通的語言跟工具，還使用電話，而不是TikTok短影音、YT短影音，然後坐在那邊等2026、2028會勝利，這太荒唐了。還有每天找年輕人麻煩，難道還希望年輕人跟你走？

吳子嘉6日在《董事長開講》網路直播節目中表示，從民眾黨柯文哲當選台北市長開始，民進黨就知道「得年輕人者得天下」。台灣選票分成3大塊，民進黨基本盤大概50歲以上，40％左右；藍軍基本盤大概50歲以上，35％；另外大約有20％-25％是年輕人跟中間選民，誰拿到中間這一塊就贏了。

吳子嘉接著表示，這些都是民進黨要落敗的現象，民進黨跟年輕人溝通的語言跟工具，還使用電話，我們在使用TikTok短影音、YT短影音，他們都沒有。然後坐在那邊等，等著2026、2028會勝利，這太荒唐了。他不禁酸說，這是從哪裡跑出來的山頂洞人、摩登原始人，穿著西裝筆挺的，可說是莫名其妙。

吳子嘉認為，這種政府能不敗嗎？年輕人不可能跟他在一起，每天找年輕人麻煩，比如準備要打仗的說法、賺幾千元也A一下，還有比如林飛帆月薪就20萬、30萬，製造了一個對年輕人極度不公平的社會，你還希望年輕人跟你走，跟你一起邁向未來？

