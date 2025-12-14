賴清德為何敢不副署不執行？陳學聖：吃定藍白不敢倒閣

身兼民進黨主席的總統賴清德12日邀黨籍立委便當會，定調行政院就財劃法等採取「不副署」或「副署後不執行」均不違憲的決議。對此，前藍委陳學聖表示，賴清德和行政院長卓榮泰就是吃定在野黨不敢倒閣，因為成本太高了，在野有想好該怎麼辦嗎。

圖為立法院日前三讀通過財劃法，國民黨立委紛紛拿著標語合影留念。（圖/資料照）

陳學聖今（14）日在臉書表示，賴卓體制敢對立院覆議案不副署、不執行，簡單說，就是吃定在野黨不敢倒閣，因為成本太高了！大罷免已等於重選一次，若倒閣、國會解散重選，意味這屆立院太苦命，三年選三次。

前立委陳學聖。（圖/資料照）

陳學聖指出，賴卓只要吃定在野黨不敢重選的心裡障礙，看來就可無往不利，政院想過的法案，就依法公佈、副署，不想通過的，如財劃法、年改案，就擱著、晾著，最多送憲法法庭，反正大法官人數不足，早已癱瘓，送解釋，也只是虛愰一招，繼續累積朝野相罵本。陳示警藍白「此時的在野黨，有想好該怎麼辦嗎」？

外傳府院高層已拍板，對藍白新修正的《財劃法》採「不副署、不公布」，賴清德與卓榮泰將於15日對外說明，且12日立院三讀的停砍年改法案也朝此規劃。對此，行政院發言人李慧芝僅重申卓揆會以合法合憲的方式來處理。

