賴清德為何設定2027中共武統？軍事專家邱世卿憂：2028也許沒有總統大選

面對中國頻頻文攻武嚇，總統賴清德日前宣布在未來8年投入400億美元（約新台幣1.25兆）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。對此，軍事專家邱世卿指出，民進黨號稱要編1.25兆國防預算，其實是要對外展示台灣有信心、有自信，其次台灣有實力，因為必須要有足夠實力，才能編得出這麼高的預算。其實在某種程度上可以吸引美國很多軍工複合體的廠商，因為我有錢，你們這些都是供應商，我要買你的東西，希望你可以影響你的政府，在國防政策或國際能支持台灣。

邱世卿在風傳媒節目《下班國際線》提到，國防預算數字多少，這是展現我們想要的，但真正能夠達到的效果是另外一件事，並不是國防預算增加到1兆，保衛自己的實力就跟著線性提升，因為兩者之間沒有必然關係。

國防花大錢能保證安全？邱世卿：我們的決心不等於最終結果

主持人提問「怎麼評估這個數字合不合理？」邱世卿回應，「如果站在台灣的角度，告訴我1兆是這樣，那2兆呢？3兆會不會更安全一點？如果有人可以保證投資10兆以後，地球上沒有任何一個國家可以打垮台灣，那投資10兆是划算的，但很抱歉沒人敢保證這件事。」

邱世卿坦言，所以這個金額只是展示我們的決心，但我們的決心不等於最終結果。這麼大的數字其實佔台灣歲入歲出3分之1，台灣有這麼多橋樑、道路、基礎建設已經二三十年沒有更新、改造，我們有很多地方其實非常需要錢，台灣有非常多弱勢團體需要照顧，這些一旦轉移到國防投資上，雖然叫特別預算，但畢竟也是老百姓出錢，那就會排擠到。

邱世卿提到，美國要求北約國家提高國防預算到3%，德國到現在抵死不從，德國財政部長講得很清楚，現在沒有能力提高國防預算，如果提高國防預算，社會福利就會減少，很多弱勢團體就沒辦法照顧。在台灣因為我們不習慣討論軍事投資，因為一旦在台灣討論軍事投資，很容易就被冠上「中共同路人」的標籤，所以這塊就變得越來越難討論。

邱世卿揭政府軍購背後訊息

邱世卿直言，目前在賴清德的想法底下，其實隱隱約約透露一個很重要的訊息，也許我們2028年不會有選舉，因為他所有東西都是設定在2027年，像聯合作戰部隊必須在2027年達到有效嚇阻的能力。

​邱世卿直言，目前在總統賴清德（見圖）的想法底下，其實隱隱約約透露一個很重要的訊息，也許我們2028年不會有選舉。（資料照，總統府官網）

邱世卿續指，賴清德把所有東西都設定在2027年，還告訴我們戰爭不用害怕，我們會做好很好的準備，比如說採購更多武器，為了我們可以抵禦，可是從來沒有人告訴我們萬一不能抵禦該怎麼辦，真的覺得1兆多就可以抵禦嗎？那要不要加到2兆更安全，但沒有人討論這個。

邱世卿進一步表示，甚至連現在政府要花1兆多，真正用意是告訴老百姓說，2028年可能沒有總統大選，因為一般人民相信的是比較直接簡潔的訊息，不會思考背後很多原因，這1兆多告訴我有8大用途，告訴我在什麼時間點會得到什麼武器，但我們應該在今年11月得到一艘潛艦叫「海鯤號」，如今沒有，也沒有人負責任。

國防政策不透明 邱世卿：至少馬英九當總統是允許被檢討

邱世卿透露，至少在馬英九當總統那個時間，很多國防政策是透明、是可以允許被檢討、被討論，但從蔡英文接任總統一路到現在，我們的國防政策越來越不透明，雖然我們美其名，把很多原本公務機構改組成類似像財團法人，但財團法人就不受監督，可是每年有這麼鉅額的預算，這些採購都是他們說了算。

​ 邱世卿透露， 馬英九（見圖）在當總統那個時間，很多國防政策是透明、是可以允許被檢討、被討論 。（資料照，柯承惠攝）

邱世卿提到，這麼大一筆預算現在要所有基層單位去提列，基層單位要怎麼提列，他湊不出這個數字，因為這麼數字並不是由需求產生，而是先畫了一個範圍，跟美國人講國防預算要到5%，然後再來分解這些錢應該怎麼花，任何一個家庭主婦都不會這樣買菜，但我們的國防政策就是這樣。上面現在告訴你要編1兆多預算，底下一定會想辦法，編不了這麼多怎麼辦，就是把武器單價抬高。

