賴清德為何選擇「投書」喊增國防預算？工程師質疑台美無溝通管道：經貿成果是詐騙

中共對台軍事威脅持續升高，總統賴清德在《華盛頓郵報》投書中強調，政府將提高國防支出，以捍衛台灣的民主。他表示，將提出一項約400億美元（約新台幣1.25兆元）的追加國防預算，不僅用於重大對美軍購，也將大幅強化台灣的不對稱作戰能力，以增強嚇阻。對此，時常針對時事做出評論的臉書粉專「工程師看政治」批判，賴清德用投書的方式喊話，就證明台美全無溝通管道，行政院半年以來的經貿談判，其實全都是自己在唱獨角戲，飛去美國只是演演戲裝裝認真而已，政府每個月說的「進展」、「成果」全都是詐騙。

廣告 廣告

工程師發文表示，雖然我們早就明白這個事，但不知道民眾要到何時才會發現自己被騙？至於那1兆2千億的國防預算，約合4成的總預算金額，「賴清德打算從我們的口袋挖出去，雙手贈送給美國，我們付出這麼大的天文數字，去買一些美國永不到貨的破銅爛鐵，為了什麼？不就只是為了幫賴清德討川普的歡心，讓川普正眼看賴一眼嗎？」

工程師指出，平時不管是健保點數、醫護加薪、軍公教薪水、國軍待遇、退休所得替代率，十年都沒什麼改變，黨政府基本是一毛不拔、不屑一顧、不修也不改，多加一二十億的預算都不給。就算在野修改了法規，立法來保障軍公教警消待遇，黨政府也照樣不依法編列預算，反正鬥爭第一，只管反藍白反到底，有什麼事都推給釋憲，絕不給國民一點好果子吃。普發一萬之前也被黨打成牛鬼蛇神＋中共統戰，如果不是大罷免大失敗，「這一萬我想也不會發下來，只會轉送給美國，或收進綠友友口袋裡。」

國家錢用在軍火而非民生？工程師：又會有民眾被打入窮困階級

工程師提到，前總統蔡英文特別預算已拿走1.6兆，成立多元宇宙科/民主網路司這樣的垃圾部會，沒有經濟乘數，毫無財富效果，債務透過經濟體壓到底層的身上，底層收入一定跟不上通膨，一天比一天更貧窮。

工程師續指，現在又要1兆2千億買軍火來討好川普，窮兵黷武，幾乎可以說我們國家的錢都拿去給美國軍火商，其它什麼事都不用做了，若成真，很快就又會有一批新的民眾被打入窮困階級。

工程師感嘆，1兆2千億這金額是遠遠超過任何地震風災的財損，立法院民進黨沒過半，不知道藍白擋不擋，如果放行，這就是救無可救的國難。

更多風傳媒報導

