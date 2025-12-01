賴清德為備戰2026要炒掉卓榮泰？ 徐國勇：想太多了

2026地方大選逼近，近來有傳聞民進黨為因應大選，將在明年農曆過年後改組「戰鬥內閣」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（1）日直言「想太多了」，並且搬出民調直指，總統賴清德的信任度已經超過不信任度，因此黨內「信心滿滿」，不過徐國勇也強調，內閣改組是總統職權，中央黨部不會也不適合評論。

行政院長卓榮泰。（圖／卓榮泰臉書）

針對明年選戰白熱化，行政院長卓榮泰上任後頻遭在野打壓，是否會在農曆年轉為戰鬥內閣模式，對此，徐國勇回應，是否轉為戰鬥內閣或內閣改組，「我想這個可能已經想太多了」。

廣告 廣告

徐國勇進一步說明，現在的施政滿意度從民進黨自己的民調可以看出來，從3週前，總統的信任度就已經超越不信任度，已經黃金交叉。另外，前2天《震傳媒》民調中，「我們的黃金交叉在信任度是穩定的將近8%」，施政滿意度也超過不滿意度，也是黃金交叉了。徐國勇強調，「我們必須努力，我們不會以此為滿足」，人民福祉是民進黨執政最重要的指標。

民進黨秘書長徐國勇。（圖／翻攝自民進黨YT）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農上周發布民調指出，自己僅落後綠委王世堅。談及台北、桃園市長徵召狀況，徐國勇強調，「我們從來沒有做過任何一個區域候選人的民調，一次都沒有做過」。不過身為選對會召集人的他也表示，「對這些民調我們不予置評，但是我們聽到了」。

另針前總統陳水扁提到，賴清德在2026年有可能翻轉藍綠版圖，徐國勇說，陳水扁當過總統，「對政治的敏感度我們都非常的欽佩」，所以尊重他的講法。

延伸閱讀

沈伯洋第五縱隊爭議 鍾沛君揭黑熊學院社大開課誤導

吃到千葉漁產！鍾沛君提「3真相」反擊食藥署：抹黑民代不如快調查