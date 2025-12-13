賴清德為國政茶敘喊話：知道韓院長有難言之隱 但請再思考一下

賴清德總統13日出席宏道獎頒獎典禮會前被問到，立法院長韓國瑜婉拒出席總統邀約國政茶敘時表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席宏道獎頒獎典禮會前被問到，立法院長韓國瑜婉拒出席總統邀約國政茶敘時表示，「我們知道韓院長也有難言之隱，不過請他再思考一下」。

賴清德總統15日上午10時30分將邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘，不過立法院長韓國瑜早已婉拒。

賴清德今被問到，被問到希望韓國瑜再三思考參與國政茶敘嗎？他說，當然希望韓國瑜能夠參與，因為國家的重大議題，當然歡迎除了行政院，還有其他的院際以外，當然也希望立法院能夠參加，所以希望韓院長能夠再考慮一下。

