賴清德為林國璋助選 強調「自己是宜蘭女婿、可把我當自己人」

賴清德總統今出席台北市宜蘭同鄉會會員大會，大力推薦民進黨提名的宜蘭縣長參選人林國璋，致詞時不忘跟大家博感情，強調自己是台南女婿，「大家可以把我當成是自己人」。

賴清德致詞時提到自己跟宜蘭的關係很深，除了政治，他還說，很有趣，太太也可以說是宜蘭人，因為太太的外公、外婆媽都是宜蘭人，小時候是在宜蘭長大的，「所以大家可以把我當成是自己人」，自己跟大家的緣分很深，也非常欽佩宜蘭的同鄉會的精神及為民主努力的決心，所以可以當作是宜蘭的一份子，他會覺得很光榮

談到這次這次鳳凰颱風，他說，第一時間他就要求行政院跟國軍要做好3項原則，就是說救助一定要、復健一定要到位，不可能拖拖拉拉也不能打折。也接受政務委員陳金德建議，已核定南方澳的分洪道；此外，政院重啟公地放領，宜蘭大南澳80公頃將開放申請。還有高鐵要到宜蘭，最困難的環境影響評估已經過了。

他話鋒一轉，但是這次要跟大家拜託ㄧ件事好嗎？「我看你們好像有在躊躇」，「我不是要跟大家借錢，是我當總統，有心要建設宜蘭」，因為宜蘭對台灣的貢獻實在太大了；這次颱風考驗，相信宜蘭縣很多地方還需要水利建設，他也已經和行政院長卓榮泰說好。所以他要跟大家拜託的就是說，一定要選出ㄧ個操守好、專業、有能力、疼愛當宜蘭的宜蘭縣縣長。

他說，縣長操守很重要，游錫堃立法院院長卸任，所有的隨扈都不要，那天他找游院長來官邸有事請教，游卻自己開車來，剛才他向院長請教，「今天你開車嗎？他說沒有，是夫人開車來」；此外，還有陳定南也是如此，宜蘭縣的傳統就是清廉，這也是宜蘭政治人物的特色。

他說，所以選的縣長第一就是要清廉，工作就是偷工減料；第二要有專業，治水、交通建設都要專業，三就是說真真正正疼愛宜蘭、願意為宜蘭犧牲，所以他要向大家推薦林國璋律師，從游錫堃、陳金德、林聰賢等，大家都覺得說林國璋律師最適合，所以這一次宜蘭大團結了，他要拜託台北市宜蘭同鄉會，全力支持林國璋，讓林可以順利當選，為宜蘭來打拼，他要回報宜蘭的鄉親，長期為台灣民主奮鬥的心可以落實，「總統府有我、行政院有政委陳金德、立法院有陳俊宇，未來縣政府有林國璋，大家一起努力」。

