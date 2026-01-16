賴清德為總預算向她喊「發揮影響力」 盧秀燕：市府經費需中央再多幫忙 3

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台中市百工百業博覽會今（16）日在台中國際會展中心盛大登場，總統賴清德、台中市長盧秀燕均出席剪綵。賴清德致詞時表示，為了中央總預算，希望盧市長發揮影響力，讓國民黨地方政府或是中央的立法院黨團，能夠支持中央總預算盡速付委，國防預算能夠盡速交付審議；盧秀燕則說，市府為了建會展中心，在財源完全自籌的情況下很辛苦，接下來還有第二期工程，市府建設經費有限，需要補助，再請多幫忙。

盧秀燕說明，該展覽是台中國際會展中心啟用後今年第一檔活動，很高興賴清德總統也蒞臨參觀。台中國際會展中心是由台中市政府自地自建，第一期工程花了新台幣88億元，全由市政府自籌預算，沒有中央補助，儘管建設過程中未獲中央補助、財務壓力沉重，市府仍咬牙完成工程。她說，不僅實現中部地區30年來擁有大型會展中心、拚經濟的重要夢想，更期盼透過會展能量振興百工百業，帶動城市經濟發展。

盧秀燕表示，市府為了建會展中心，在財源完全自籌情況下很辛苦，她經常在想為什麼未獲補助呢？這兩天她才知道，原來是沒有向總統「咬耳朵」。她指出，賴總統日前對苗栗縣長鍾東錦說「有空多來咬耳朵」，所以希望總統也能讓她「咬一下耳朵」，接下來還有第二期工程，市府建設經費有限，需要補助，再請多幫忙。

賴清德說，政府總預算案迄今仍卡關，需多經費無法動支，他反而要請盧秀燕發揮在藍營的影響力，敦促國民黨地方政府縣市長、立法院黨團共同支持政府總預算案，讓國民黨委員們能同意付委審查，這樣才有經費可用。

賴清德最後疾呼，經濟發展大家一起來、國家發展大家一起來，不分朝野、不分彼此，相信台灣一定更好。

