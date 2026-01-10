賴清德為總預算喊話：只讓少數新增預算通過是為德不卒

賴清德總統今出席「2026 AI人才年會」。（曾薏蘋攝）

賴清德總統今出席「2026 AI人才年會」前被問到總預算卡關ㄧ事表示，國民黨如果能夠意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒。

賴清德今被問到總預算卡關，傳出在野黨針對民生預算先付委，請教總統看法？以及國防特別條例第六次被封殺之後，AIT處長谷立言昨天公布找立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安見面一事。

賴清德指出，如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，因為國家的總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算就無法兼顧到國計民生，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活。

他說，所以還是希望，國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

至於國防預算，他說，要謝謝谷立言處長，最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的。

他說，非常期待，谷立言處長的努力沒有白費，我希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。

賴清德表示，因此國防預算或是國防特別預算也都應該要儘速交付審查，讓他能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。

